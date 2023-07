40-Jähriger beim Baden im Seerhein verschwunden

Ein circa 40 Jahre alter Mann wollte am Samstag offenbar den Seerhein von Konstanz aus in Richtung Schweiz queren und gilt seither als vermisst. Wie die Polizei berichtet, badete eine sechsköpfige Gruppe gegen 14 Uhr im Bereich des Seehreins.

Eine Person aus der Gruppe wollte demnach den Seerhein in Richtung Schweizer Seite überqueren. Nachdem dieser nicht wieder zurückgekehrt war, verständigte die Gruppe die Polizei.

Suche geht am Sonntag weiter

Die leitete sofort umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Im Einsatz befanden sich zwei Hubschrauber, zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Konstanz, insgesamt neun Boote der Feuerwehr, der Wasserschutzpolizeistation Konstanz und der DLRG. Taucher der DLRG suchten den Bereich ab.

Gegen 21.30 Uhr am Samstagabend wurden die Suchmaßnahmen eingestellt. Die Suche wurde am Sonntag in kleinerem Umfang fortgesetzt, berichtet ein Sprecher auf Nachfrage. Die Wasserschutzpolizei ermittle auch im persönlichen Umfeld des Mannes.