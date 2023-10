Konfis aus Tettnang hellauf begeistert

„Das Konficamp war spitze!“, so die abschließende begeisterte Rückmeldung der Tettnanger Jugendlichen.

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden der Martin-Luther-Gemeinde Tettnang verbrachten vom 27. bis 30. Oktober mit Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner, Jugendmitarbeiter Balint Greff und weiteren Konfirmandengruppen aus Weingarten, Manzell und Atzenweiler-Vogt beeindruckende Tage im Konficamp in Bad Schussenried. Die Freizeit, die vom Evangelischen Jugendwerk vorbereitet und durchgeführt wurde, stand unter dem Motto „One Way 2023“. In vielfältigen Programmpunkten mit lebensnahen Bibelarbeiten, Andachten, toller Bandmusik, einem Outdoor Game, Workshops und leckerem Essen erlebten die Jugendlichen, was es heißt, den Glauben an Jesus Christus als junger Menschheute zu leben. „Die Gemeinschaft unter den Jugendlichen ist spitzenmäßig. Ich freue mich auf die kommende gemeinsame Zeit mit ihnen.“, so Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner. „Die Tage haben uns als Gruppe zusammengeschweißt und wir haben erlebt, wie spannend und aktuell die Bibel ist.“, war die einhellige Meinung der Jugendlichen.