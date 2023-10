Kolpingfamilie Berg unterstützt verschiedene Projekte

Seit Anfang des Weihnachtsmarkts in Friedrichshafen ist der Waffelstand der Häfler Kolpingfamilien fester Bestandteil. Alle vier Häfler Kolpingfamilien arbeiten ehrenamtlich zusammen. Mit dem Erlös des Marktes finanzieren die einzelnen Kolpingfamilien ihre Projekte. Seit 2013 ist die Kolpingfamilie Berg für die Organisation des Waffelstandes zuständig. Durch die Ausdehnung der Bodenseeweihnacht auf die gesamte Adventszeit ist es jedes Jahr eine Herausforderung, den Stand jeden Tag zu besetzen. Groß ist dann aber die Freude, wenn der Markt erfolgreich und unfallfrei bewältigt wird und der Erlös verteilt werden kann. Unterstützung bekommen wir dabei auch von der Kirchengemeinde St Nikolaus Friedrichshafen, die uns einen Lagerplatz und einen Raum zur Teigherstellung zur Verfügung stellt.

Die Kolpingfamilie Berg unterstützt in Friedrichshafen die „Tafel“ und die „Teestube“. Die Ministranten von St. Nikolaus Berg bekamen einen kleinen Zuschuss für ihre Minihütte. Auch an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach geht jedes Jahr eine Spende.

Seit 2011 arbeitet die Kolpingfamilie mit der Philippinenhilfe Frontenhausen unterstützend zusammen. Der Leiter, Diakon Walter Rothlehner berichtete im Oktober in Berg über die Fortschritte der Projekte.

Chibodia ist eine Organisation, die in Kambodscha unter anderem ein Kinderheim, eine Landschule und einen Kindergarten betreiben. Der Häfler Karl Kollmuß ist in dieser Organisation sehr engagiert und hat die Projekte der Kolpingfamilie vorgestellt.

Die Kolpingfamilie unterstützt diese Projekte auf den Philippinen und in Kambodscha, weil durch persönliche Kontakte gewährleistet ist, dass die Spenden dort ankommen, wo sie benötigt werden.

Nun öffnet der Weihnachtsmarkt bald wieder seine Pforten. Wir würden uns freuen Sie an unserem Waffelstand in der Karlstraße begrüßen zu dürfen. Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in einer Kolpingfamilie haben, sprechen Sie einfach die Mitarbeiter im Stand an.