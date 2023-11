Kolping Seniorinnen und Senioren

Seit nunmehr acht Jahren ist es zur schönen Gewohnheit geworden. Die Seniorinnen und Senioren der Kolpingsfamilie Tettnang treffen sich jeden zweiten Donnerstag monatlich im Hotel Ritter.

In einer angenehmen Atmosphäre werden Gedanken getauscht, das Neuste vom Tage diskutiert. Erinnerungen wach halten und über so manche Begebenheit herzlich lachen, das tut allen gut und so ist es durchaus möglich, dass bis zu 25 Gäste den prima Service der Familie Lindenmüller-Tempel mit Team genießen und es sich gut gehen lassen.

Des Öfteren werden vor dem Hock kleine Führungen oder Besichtigungen angeboten.

Selbst Wanderungen sind willkommen, auch wenn Sie kürzer und dem Schwächsten angepasst sind. Immer ist Zufriedenheit und Freude zu erleben und der Alltag für ein paar Stunden unter Kolpinggeschwister ein Erlebnis.

Alle Seniorinnen und Senioren freuen sich auf den nächsten Treff. Freude ist groß, wenn wieder mal ein neues Gesicht am Donnerstag auftaucht und immer herzlich willkommen ist. Danke allen, die durch ihren Besuch den Abend beleben. Danke allen, die zum Gelingen des Treffs beitragen.