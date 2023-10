Kölsche Gastfreundlichkeit für Obereisenbacher Musiker

Über das verlängerte Wochenende, zum Tag der deutschen Einheit, reisten die Obereisenbacher Musikerinnen und Musiker mit Instrumenten und Musikertracht ins Rheinland zur viertägigen Konzertreise. Neben einem Zwischenstopp in „Toppels verdrehter Welt“, einem auf dem Kopf stehendem Haus nahe Wertheim, führte es die bunte Truppe nach Anstel, nicht unweit von Köln. Hier begrüßte die Schützenbrüderschaft St. Sebastianus ihre Gäste mit einem herzhaften Grillabend. Gedankt wurde dies mit einem Ständchen der oberschwäbischen Kapelle. Ein eigens organisierter Shuttlebus brachten die Mannschaft schließlich ins Hotel.

Am nächsten Tag führte der Rhein-Erft-Tourismusverband die Gäste durch den Braunkohle Tagebau Hambach. Mit Besichtigung von Kraftwerken, Abbaustätten, Umsiedlungsgebieten und Geschichtlichem zur Energiegewinnung. Folgend besuchten einige Fußballbegeisterte Musikanten das Stadion in Köln zum Spiel 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart und der Rest ging über in Europas größtes Karnevalshaus zum Shoppen. Abends spielte man in der Schützenhalle Anstel bei Rommerskirchen zum großen Blasmusikabend auf, wo namhafte Musiker, Mitglieder der Ansteler Vereine und Ehrengäste des Ortes zu Gast waren. Auch hier wurden die Obereisenbacher wieder bestens mit rheinischem Buffet und Getränken, durch die veranstaltende Schützenbrüderschaft, versorgt.

Am Morgen darauf folgte eine selbst organisierte Brauhaus Tour in der Alt-Kölner Innenstadt und mündete in einer geselligen Panorama Schifffahrt auf dem Rhein. Der Abend stand nach dem gemeinsamen Abendessen zur freien Verfügung, was rege ausgekostet wurde.

Am letzten Tag stand nach dem Frühstück die Heimreise an. Doch bevor es nach Hause an den See ging, stoppte der Bus noch einmal in Appenheim bei Mainz. Hier lebt Gerti Heucher, welche vor einigen Jahrzehnten aus Tettnang-Feurenmoos nach Appenheim gezogen ist. Mit Ihrer Familie führt sie dort die „Mühlenschänke“ und freute sich über die musikalischen Grüße aus der Tettnanger Heimat. Die Obereisenbacher Musikanten sind dort schon öfters aufgetreten und immer bestens versorgt worden. Nach einem Wein-Frühschoppen fuhr man schließlich gut gelaunt nach Hause ins schöne Obereisenbach.