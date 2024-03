Wandeln auf historischen Pfaden

Zu einer Rundwanderung ins Ried nach Eriskirch lädt die Agenda Kluftern Wandergruppe für Dienstag, 19. März, 13.30 Uhr.

Geleitet wird die Tour von Wanderführer Bernd Musch. Treffpunkt ist am Parkplatz der Brunnisachhalle. In Fahrgemeinschaften geht es dann nach Eriskirch zum Parkplatz des Gasthauses „Brennerstube“ in Unterbaumgarten.

Das erstes Ziel der Wanderer ist die Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt. Die heutige Kirche stammt aus dem 14.-15. Jahrhundert und ist trotzdem noch im Stil der Frühgotik gestaltet. Besonders für die Kirche sind Reste von Wandmalereien aus der Gründerzeit der heutigen Kirche im 14. Jahrhundert.

Danach geht es weiter zum Domeskreuz von Diether Domes, einem einheimischen Künstler, der auch viele abstrakte kirchliche Kunstwerke geschaffen hat.

Die Reihe religiös-kunstsinniger Betrachtungen wird auf dem Weg an der Riedkapelle fortgesetzt. Es geht entlang der Schussen-Altwasserarme mit Biber-Spuren, über die „Panzerbrücke“ zu den Wassergottheiten, am Schwedi vorbei Richtung Gmünd und Moos.

Auf dem Rückweg passieren die Wanderer die historische Holzbrücke. Sie wurde 1828 gebaut. Für die Tour ist eine Gehzeit von drei bis dreieinhalb Stunden eingeplant. Die Wanderung endet um etwa 17.30 Uhr mit einer Einkehr in der Brennerstuben. Die Veranstalter bitten zu beachten, dass vor Ort nur bar bezahlt werden könne.