Die Stadtverwaltung muss bei der geplanten Kindertagesstätte im Baugebiet Lachenäcker in Kluftern sparen. Das hat der Gemeinderat am Montag beschlossen. Eine knappe Mehrheit stimmte einem Antrag der CDU zu. Dieser hatte zum Ziel, dass eine Million der veranschlagten elf Millionen Euro Baukosten eingespart werden sollen.

Zur Erinnerung: Die geplante Kita im Baugebiet Lachenäcker soll im Jahr 2026 fertig sein und Plätze für etwa 80 Kinder bieten. Der Entwurf des Häfler Architektenbüros Hildebrand und Schwarz sieht ein dreigeschossiges, quadratisches Gebäude vor, das größtenteils aus Holz besteht. An zwei Seiten soll es zudem begrünte Fassaden geben.

„Als CDU geht es uns nicht darum, generell an den Kindern zu sparen“, sagte Mirjam Hornung (CDU) in der Gemeinderatssitzung. Aber es gebe auch andere öffentliche Gebäude, die saniert und erweitert werden müssten ‐ und der Geldtopf sei auch in Friedrichshafen nicht mehr unermesslich. Man habe den Punkt erreicht, an dem die Fraktion einen solchen Antrag stellen müsse, „damit es in eine andere Richtung geht“, so Hornung.

Wie in Kluftern der Sparkurs gesehen wird

Sie kritisierte die hohen Standards bei städtischen Bauprojekten. Selbst die temporären Container-Kitas bekämen in Friedrichshafen teure Alufenster ‐ obwohl deren Lebensdauer nur auf zehn Jahre angesetzt sei. Dass die Sparforderung für einen Zeitverlust bei dem Projekt ‐ Stadtbauamtsleiter Wolfgang Kübler sprach von etwa vier Monaten ‐ sorgen könnte, trage die CDU mit.

So soll die Kita, nach den bisherigen Plänen, von Norden her aussehen. Auf der westlichen und östlichen Seite wird die Fassade begrünt. (Foto: Stadt Friedrichshafen )

In Kluftern sieht man das anders. Wie Ortsvorsteher Michael Nachbaur berichtete, habe sich der Ortschaftsrat einstimmig dafür ausgesprochen, die bisherige Planung mit Baukosten in Höhe von elf Millionen Euro weiterzuverfolgen.

Er kritisierte, dass die Debatte zum falschen Zeitpunkt komme. „Wir haben den Standard des Hauses definiert. Wenn wir diesen Standard wollen, werden wir keine Einsparungen in dieser Größenordnung hinbekommen“, sagte Nachbaur.

Forderung nach grundsätzlicher Diskussion übers Bauen

Auch die Grünen-Fraktion sprach sich gegen einen Sparkurs aus. „Elf Millionen Euro für einen Kindergarten-Neubau sind in der Tat viel Geld“, sagte Walter Zacke (Grüne), „aber wir sollten bedenken, was wir alles dafür bekommen.“ Nehme man jetzt „mehr Geld in die Hand“, würde sich das „ökonomisch und ökologisch“ über die Lebensdauer des Gebäudes rechnen, so Zacke.

„In der Tat ist es so, dass Friedrichshafen seine Standards überdenken muss“, stellte Heinz Tautkus (SPD) fest. Allerdings dürfe es bei der Klufterner Kita keinen Zeitverlust geben. Er plädierte dafür, lieber im Nachgang eine grundsätzliche Diskussion übers Bauen zu führen.

„Wir müssen lernen, dass nicht immer nur das Beste gerade gut genug ist“, sagte Jochen Meschenmoser (Freie Wähler). Deshalb sei es sinnvoll, sich mit den Planern der Kita zusammenzusetzen, um eine Million Euro einzusparen ‐ allerdings sollten zeitliche Verzögerungen vermieden werden, so Meschenmoser.

So stimmten die Räte ab

Simon Wolpold (Netzwerk für Friedrichshafen) verwies darauf, dass der „Goldbrunnen“ der Stadt, die Zeppelin-Stiftung, nicht mehr so sprudle wie früher. „Wir planen mit einem Objekt, das in seiner Großzügigkeit ‐ gerade beim Raumprogramm ‐ in der aktuellen Kostensituation etwas zu weit geht“, sagte er. Auch Peter Strojanoff (FDP) und Marion Morcher (ÖDP) sprachen sich für Einsparungen aus.

Letztlich fand der Vorstoß der CDU genügend Stimmen im Gremium für eine knappe Mehrheit. 18 Räte stimmten dafür, dass Verwaltung und Architekten nach Einsparpotenzialen für eine Million Euro suchen sollen. Daneben gab es 16 Gegenstimmen und eine Enthaltung.