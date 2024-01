Mit mitreißenden Melodien hat der Frauenchor „Belle Voice“ mit seinem Leiter Christian Cöster einen vollen Bürgersaal ins neue Jahr geschickt. Der Chor war ein Beispiel für das vorbildliche Ehrenamt in dem Stadtteil, in dem sich - wie Ortsvorsteher Michael Nachbaur in seiner Begrüßung sagte - die Menschen einbringen und dafür sorgen, dass sich in Kluftern, Efrizweiler und Lipbach gut leben, arbeiten und lernen lässt. Im Wohlfühl-Stadtteil Friedrichshafens leben derzeit knapp 4000 Menschen und in den nächsten drei bis vier Jahren ist mit weiteren 300 bis 400 anhaltendes Wachstum angesagt.

„Demokratie ist nicht selbstverständlich“, bedauerte Michael Nachbaur das teilweise verloren gegangene Vertrauen in der Gesellschaft. Dabei sei Demokratie all das, was wir schätzen, nämlich Grundlage unserer Gemeinschaft und Garant von Freiheit und Rechtssicherheit. Das gelte es hochzuhalten und an die nachfolgende Generation weiterzuvermitteln.

Hoffnung auf Kindergarten

Der Ortsvorsteher erinnerte an die Bedeutung der Kommunen (trotz Brüssel) und die besonderen Herausforderungen durch die Kriege, die sich mit den Themen Flüchtlingsunterbringung und Integration bis in die kleinste politische Einheit auswirken. Dank auch des vielfältigen ehrenamtlichen Engagements von der Kleinkunstbühne bis zur Partnerschaft für Erziehung und Bildung in Kluftern (PEBiK) lohne sich das Leben vor Ort. Nachbaur informierte über den geplanten Kindergarten im Baugebiet „Lachenenäcker“, wo er trotz notwendiger Einsparungen auf einen baldigen Baubeschluss des Gemeinderats hofft.

100 Schüler im Ganztagesbereich

Der Personalbedarf in Kindergärten bundesweit hat auch Kluftern erreicht und wurde verschärft durch die Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz durch den Bund. In Kluftern ist zuletzt eine Entspannung gelungen, vakante Stellen konnten besetzt werden. Nachbaur hofft jetzt wieder auf ein stabileres Betreuungsangebot und schlägt vor, wie in Schulen auch in Kindergärten Verwaltungskräfte einzusetzen. Der Ortsvorsteher freut sich über den seit Oktober neuen Ganztagsbereich in der Grundschule, der derzeit von 100 der 140 Schüler nachgefragt wird.

Keine Einzelhausbebauung in Lachenäcker

In seinen weiteren Ausführungen streifte er unter anderem die Verkehrssituation (mehr Aufkommen nach der Fertigstellung der Umfahrung), den sich verzögernden Lärmaktionsplan, 30er-Zonen, die Ankunft neuer Busse und deren erweiterten Routen, die Notwendigkeit einer forcierten Verkehrswende und die bauliche Entwicklung im Stadtteil. So wird es nach dem Willen des Gemeinderats im Gebiet Lachenäcker Mehrfamilienhäuser und keine Einzelhausbebauung geben wie ursprünglich geplant war.Schon Wolfgang von Goethe habe gesagt, der Erfolg hat drei Buchstaben: Tun. „Packen wir’s an, das Jahr 2024 kann kommen“, wünschte Michael Nachbaur „Gesundheit, Schaffenskraft und viel Freue miteinander und aneinander“.

Kindergarten-Entscheidung im Februar

Friedrichshafens Erster Bürgermeister Fabian Müller bemerkte, jeder habe sich das Jahr 2023 anders vorgestellt: Einen wirtschaftlichen Aufschwung und das Ende von Corona. Stattdessen herrsche weiter ein nicht enden wollender Krieg in der Ukraine und ein neuer in Nahost. Dazu gebe es 90 Jahre nach 1933 wachsende Zahlen antisemitischer Straftaten. Bundespräsident Walter Steinmeier habe mit Recht gesagt, „die Welt ist aus den Fugen geraten“. So richtig rund laufe es tatsächlich nicht, sagte Müller. Jeder Einzelne solle deshalb jeden Tag sein Bestes geben, Herausforderungen böten auch Chancen. Zu den kommunalpolitischen baulichen Aufgaben vor Ort ist er zuversichtlich, dass für das Baugebiet Lachenäcker rasch eine Lösung gefunden wird. Beim geplanten Kindergarten-Neubau habe man eine „Ehrenrunde“ gedreht, ein Abschluss werde schon im Februar gelingen.

„Kommunalpolitik ist herausfordernd, macht aber auch Freude. Wir sind aktiv, blicken wir miteinander nach vorne“, dankte der Erste Bürgermeister den Kluftingern für ihr Engagement in der Vergangenheit und freut sich mit ihnen auf 2024.