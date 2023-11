Langenargen-Tettnang feiert dritten Sieg in Folge

Die Handballer der HSG Langenargen-Tettnang haben sich den dritten doppelten Punktgewinn in Serie erkämpft. Und das nach einem spannenden Derby der Handball-Bezirksklasse, in dem sich die gastgebende SG Ailingen-Kluftern zu keinem Zeitpunkt geschlagen gab, aber mit 29:31 (15:18) verlor.

Kaum war die Schlusssirene in der Brunnisachhalle verstummt, da verließ Clemens Balle nach einer kurzen Ansprache an seine HSG Langenargen-Tettnang die Spielstätte in Richtung Parkplatz. Der Trainer hatte nicht etwa genug gesehen, sondern einen Anschlusstermin. Wobei: Zufrieden über den Auftritt seiner Mannschaft konnte er trotz des knappen Sieges eher nicht sein. Zu viel Sorglosigkeit in der Defensive und viele technische Fehler prägten das Spiel der HSG, die auf Abwehrchef Jonathan Marceau verzichten musste. Allerdings hatte auch die SG Ailingen-Kluftern ihre Probleme mit der Fangsicherheit. Harz war nicht erlaubt, sodass der Ball mitunter durch die Finger rutschte und regelmäßig abgetrocknet werden musste.

HSG verpasst es, sich deutlicher abzusetzen

Dennoch schaffte es der favorisierte Bezirksliga-Absteiger, sich leichte Vorteile zu erspielen, obwohl Tobias Waldheuer im SG-Tor so manchen Wurf entschärfte. Auf der Gegenseite war jedoch auch Dennis D‘Argento hellwach und trieb seine Mitspieler mit lautstarken Anweisungen nach vorne: 18:15 zur Halbzeit für Langenargen-Tettnang. Nach dem Seitenwechsel verpasste es die HSG, sich deutlicher abzusetzen. Ailingen-Kluftern gab aber auch nicht auf. Spielmacher Dominik Huber wurde über weite Strecken der zweiten Halbzeit in Manndeckung genommen und musste die Offensivbemühungen seiner Teamkameraden in Höhe des Mittelkreises beobachten. Ailingen glich in der 55. Minute zum 26:26 aus und hätte dann die Partie sogar drehen können. Aber Langenargen-Tettnang gelangen drei Treffer in Serie.

Die SGA von Trainer Hermann-Josef Altwicker hatte darauf keine passende Antwort mehr und unterlag mit 29:31. „Ich habe bei meiner Mannschaft wieder eine Entwicklung in die richtige Richtung gesehen. Wenn man so knapp dran ist und immer wieder zurückkommt, dann ist es dennoch schade, wenn’s so ausgeht“, sagte Altwicker. Balle dagegen meinte: „Es war kein schönes Spiel mit vielen technischen Fehlern. Wir sollten froh sein, dass wir die beiden Punkte geholt haben.“

SG: Waldheuer, Klose; Huber (6), Bissinger (4), Selegrad (4/2), Schube (4), Kuzma (3), Wallkum (3), Hildebrand (2), Müller (1), Freise (1), Eisenbraun (1), Bauer ‐ HSG: D’Argento; Csajagi (9/2), Mair (4), Braunger (4), Strempel (4), Brugger (4), Stauber (2), Steinacher (2), Schraff (1), Mayer (1), Amaral, Doghmane.