Land fördert Projekt der Zieglerschen

Das Land Baden-Württemberg und der Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS) steuern für den Ersatzneubau der Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) in Wilhelmsdorf mehr als 3,7 Millionen Euro bei. 2,4 Millionen sind für Projekte in Kluftern bestimmt. Hier entstehen laut Pressemitteilung der Zieglerschen ein Wohngebäude sowie ein Förder- und Betreuungsbereich (FuB).

Insgesamt hat das baden-württembergische Sozialministerium landesweit rund 18,1 Millionen Euro für den Bau von Einrichtungen für Menschen mit Unterstützungsbedarf bewilligt. Die Förderung von Land und Kommunalverband entlasten die Landkreishaushalte, die für die Refinanzierung der Investitionen unter anderem mitverantwortlich sind. „Dafür sind wir außerordentlich dankbar“, erklärt Christoph Arnegger, Geschäftsführer des Facility Managements der Zieglerschen.

In der Inklusionsgemeinde Wilhelmsdorf soll ortskernnah der Ersatzneubau für die Neuland-Werkstatt entstehen. Auf 5.200 Quadratmetern ist ein eingeschossiges Werkstattgebäude geplant. 175 Menschen mit Assistenzbedarf werden hier arbeiten, im Berufsbildungsbereich ausgebildet und in den Fördergruppen begleitet werden. „Dass die neue Werkstatt zentral in Wilhelmdorf bleiben kann, ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Unterstützungsbedarf enorm wichtig“, führt Uwe Fischer, Geschäftsführer der Zieglerschen Behindertenhilfe, aus.

Der Ersatzneubau hat ein geplantes Investitionsvolumen von rund 18,5 Millionen Euro und wird mit insgesamt 3,7 Millionen Euro durch das Land gefördert. Der Baubeginn ist vorgesehen für 2025.

In der „Lachenäcker Erweiterung Ost“ in Friedrichshafen-Kluftern bauen die Zieglerschen ein Wohngebäude für 24 Personen sowie einen Förder- und Beschäftigungsbereich mit 18 Plätzen. Eingebettet sind die Gebäude in ein neu entstehendes Baugebiet für Einzel-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 100 Wohneinheiten. Rund 275 Menschen werden hier künftig eine Heimat finden. „In Kluftern werden Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben. Das ist ein gutes Beispiel für gelebte Inklusion und entspricht unserem Ansatz, Eingliederungshilfe dezentral zu gestalten und so Teilhabe zu fördern“, betont Uwe Fischer.