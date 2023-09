An den Kosten für die elf Millionen Euro teure Kita, die in Kluftern entstehen soll, gibt es Kritik. Viele Mitglieder des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) finden den Neubau im Baugebiet Lachenäcker zu teuer. Deshalb soll jetzt eine Million Euro eingespart werden.

Etwa 80 Kinder soll die neue, dreigeschossige Kita künftig beherbergen: Zwei Krippengruppen mit je zehn Kindern unter drei Jahren und drei Gruppen mit je 20 Kindern über drei Jahren. So steht es in der Sitzungsvorlage.

Im Erdgeschoss sollen Schlafraum, Materialraum und WCs für die unter Dreijährigen eingebaut werden. Der Bereich für die über Dreijährigen soll neben Schlaf- und Materialräumen auch einen Mehrzweck- und Werkraum bekommen.

Ökologische Bauweise

Wolfgang Kübler, Leiter des Stadtbauamtes, sprach von einem „quadratischen“ Bau in „ökologischer Holzbauweise“, der von großen Fenstern geprägt sein soll. Diese sorgen für eine „hohe Lichtdurchflutung ohne direkte Sonneneinstrahlung“, so Kübler.

Ich werde das nicht mittragen. Martin Baur (CDU)

Außerdem geplant sind zwei Fassadengärten, die mit Hopfen, Clematis oder Ziergurke bepflanzt werden könnten. Mit diesen Elementen werde die Biodiversität erreicht, sagte Kübler. Für den Außenbereich sei die Pflanzung von bis zu sieben Großbäumen und weiteren Sträuchern gedacht.

Martin Baur von der CDU brachte den Kostenpunkt zur Sprache ‐ und löste damit eine Diskussion aus. „Wir sind mit fünfeinhalb Millionen Euro gestartet. Jetzt sind wir bei elf. Ich werde das nicht mittragen“, sagte er. Ökologisch müsse günstiger gehen.

So soll die Kita von Norden her aussehen. Auf der westlichen und östlichen Seite wird die Fassade begrünt. (Foto: Stadt Friedrichshafen )

Daraufhin verwies Kübler auf die „raketenhafte Baupreisentwicklung“, und sagte: „Die Antwort darauf wäre also nicht zu bauen und abzuwarten, was sich preislich tut.“

Zu teure Fenster, Lufträume und Fassaden

Kostenthemen seien eine Frage des Standards, so Mirjam Hornung (CDU). Sie kritisierte die Lufträume, die im Inneren der Kita geplant sind. „Gewöhnliche Flure wären nicht so schön, aber günstiger, und hätten vielleicht auch ein Stockwerk gespart“, sagte sie.

Fenster aus Aluminium könne sich heutzutage kein Privatmann mehr leisten ‐ auch hier könne eingespart werden. Sie stellte einen Antrag, dass die Verwaltung beauftragt werden solle, eine Million Euro einzusparen.

Wir sind bei diesem Projekt am falschen Zeitpunkt, um das zu diskutieren. Michael Nachbaur

Simon Wolpold vom Netzwerk für Friedrichshafen unterstützte den Antrag und meinte: „Bei der Schindelfassade könnte man einsparen.“

Ortsvorsteher drängt auf schnelle Umsetzung

Wenig Verständnis für die Diskussion hatte hingegen der Kluftener Ortsvorsteher Michael Nachbaur. Zuletzt hätten allein in Kluftern 60 Kinder abgelehnt werden müssen, weil sie keinen Platz in der örtlichen Kita bekommen hätten.

Dementsprechend vehement reagierte er: „Wir sind bei diesem Projekt am falschen Zeitpunkt, um das zu diskutieren.“ Eine Million Euro seien nicht mit „ein bisschen Fassade“ einzusparen. „Ich bitte sie und warne sie davor, jetzt nochmal auf die Bremse zu drücken“, richtete er sich an das Gremium, und fügte hinzu: „Ich bitte sie, wir brauchen diese Plätze.“

Regine Ankermann (Grüne) verwies auf den „Vorbildcharakter“, den die Kommune auch bezüglich der ökologischen Bauweise habe und versprach: „Wir werden keine Stolpersteine legen.“

Neuer Förderungsantrag birgt hohes Risiko

Letztlich stimmte die Mehrheit des Gremiums für den Antrag der CDU. Mit neun Stimmen dafür erhielt der Vorschlag eine klare Mehrheit. Die Empfehlung geht damit an den Gemeinderat, der in seiner Sitzung am Montag, 25. September, darüber entscheiden wird.

Ebenfalls diskutiert wurde die Möglichkeit, einen neuen Förderantrag zu stellen. Während sich der aktuell bewilligte Zuschuss auf eine Höhe von 254.540 Euro beläuft, gebe es die Möglichkeit, einen neuen Zuschuss über 600.000 Euro zu bekommen. Wolfgang Kübler riet davon ab. Die bereits bewilligte Förderung zurückzugeben bedeute nicht automatisch eine Genehmigung der neuen Förderung.

Des Weiteren sei mit einer Verzögerung der Bauarbeiten von mindestens zwei Monaten zu rechnen. Schließlich einigte sich der Ausschuss darauf, die Verwaltung überprüfen zu lassen, wie hoch die Aussichten seien, diese Förderung tatsächlich zu bekommen. Erst dann erfolgt eine Abstimmung zu dem Thema.

Der aktuelle Baubeginn ist für Mitte Juni 2024 geplant. Die ersten Kinder beherbergen soll die Kita nach jetzigem Stand im Februar 2026.