Die dritte Veranstaltung der Kluftinger Kleinkunstbühne steht am Samstag, 30. September, 20 Uhr an. Bei der 1. Kluftinger Zaubernacht am kommen erstklassige Zauberkünstler ins Bürgerhaus nach Kluftern.

„Das wird ein toller, magischer Abend“, wird Martin Hattenberger, Organisator der Kluftinger Kleinkunstbühne, in einer Mitteilung an die Presse zietiert. „Mit Nikolai Striebel kommt nicht nur der amtierende Deutsche Meister der Zauberkunst in der Sparte Manipulation zu uns, Nikolai wurde in diesem Jahr auch noch mit dem Kleinkunstpreis Baden–Württemberg ausgezeichnet — und jetzt ist er bei uns!“

Striebel stehe in der Szene für Zauberkunst auf Weltniveau. Er hat für seinen Papierflieger–Act schon mehrfach internationale Preise abgeräumt und wird diesen auch nach Kluftern bringen.

Auch Helge Thun ist in der Zauberszene eine feste Größe. Neben zahlreichen Eigenkreationen und unglaublich verblüffenden Tricks steht er vor allem für originelle Vorträge, Gedichte, Witze und Wortspiele. Daher wird er mit Charme und jeder Menge Humor als zaubernder Moderator durch den Abend führen.

Thomaselli dürfte in Kluftern schon bekannt sein. Denn als Kinderzauberer war der Lindauer in den vergangenen Jahren immer wieder beim Kinderball der Kluftinger Narrenzunft zu Gast. Doch er kann viel mehr als nur Kindertricks und ist als Zauberkünstler in der gesamten Bodenseeregion viel unterwegs, immer mit der Mission, Magie zu den Menschen zu bringen.

Auch Goldini ist aus Lindau und wie Thomaselli Teil der Vereinigung Zauberfreunde Bodensee. Er zeigt in Kluftern, dass Mentalismus und Gedankenlesen nicht bierernst oder düster sondern witzig, modern und unterhaltsam sein kann.

Auch der Organisator der Kluftinger Kleinkunstbühne selbst, Martin Hattenberger, ist seit vielen Jahren als Zauberkünstler unterwegs und zeigt seine neuesten Nummern.

Wer denkt, auf der großen Bühne wird geschummelt, der kann bereits vor der eigentlichen Zaubergala, draußen im Foyer des Bürgerhauses dem Zauberkünstler Jonny Focus ganz genau auf die Finger schauen. Beim sogenannten Close–Up–Zaubern geschehen die Wunder nur wenige Zentimeter vor den Augen der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Tickets gibt es für 20 Euro oder ermäßigt für 17 Euro für Schüler, Menschen mit Behinderung oder Inhaber der Häfler Karte.

Vorverkaufsstellen sind in Kluftern: Lebensmittel Barbknecht, die Gangolf–Apotheke und der Hofladen Dietenberger. Oder per Mail an [email protected] bestellen.

Zusätzlich wird es 10 Soli–Tickets geben für Menschen, die sich einen Besuch sonst nicht leisten könnten. Wer eines davon reservieren möchte, schreibt eine Mmail an [email protected]