Kluftinger Kleinkunstbühne präsentiert Improtheater Konstanz

Die erste Veranstaltung für das Jahr 2024 bei der Kluftinger Kleinkunstbühne steht am 14. März um 20 Uhr an. Das Improtheater Konstanz kommt, und dann verspricht der Abend einzigartig zu werden, heißt es in der Vorschau. Denn die Schauspieler entwerfen Stücke aus dem Stehgreif. Aus Zurufen und Ideen des Publikums entstehen einmalige, kurze Theaterstücke. Britta Lutz, Barbara Rudolph-Knapp, Till Maurer und Julian Jauch spielen kurze und längere Szenen, mal mit Gefühl und mal zum Lachen. Dabei schlüpfen sie in verschiedene Rollen - oder singen sogar auf die Schnelle gedichtete Lieder. Eben alles komplett improvisiert. Tickets sind wieder bei Lebensmittel Barbknecht, der Gangolf Apotheke und dem Hofladen Dietenberger erhältlich und kosten regulär 15 Euro, ermäßigt für Menschen mit Behinderung und Schüler zwölf Euro.

Eine Bestellung ist auch möglich per Mail an