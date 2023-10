Klufterner Geschichts- und Kunsttage beendet

Am Abschlusstag durften die Besucher sogar auf den Dachboden des Rathauses. Dort gab es eine ganz besondere Ausstellung. Hier wurde mithilfe einer gelungenen Kunstinstallation versucht, die Größe des Alls zu zeigen. „Wir wollen hiermit vermitteln, wie groß das Universum wirklich ist. Wir können nur einen ganz kleinen Teil sehen, alles ist viel, viel größer“, so Gunar Seitz. Er nahm bei der Vorstellung die Besucher mit auf die Reise in die unendlichen Weiten. Gemeinsam mit Ragnhild Becker erschuf er in über zwei Wochen diese Kunstinstallation. Sie besteht aus mehreren hundert Einzelteilen. Die Lichterkette ist 100 Meter lang, 800 Leuchtdioden wurden verbaut. Ragnhild Becker freute sich über die vielen positiven Rückmeldungen zu dem Projekt. Und sie hat noch einen Wunsch: „Falls möglich, wäre es doch sehr schön, wenn diese Kunstinstallation noch ein wenig länger interessierten Besuchern zugänglich sein könnte.“

Insgesamt erlebten die zahlreichen Besucher ein anspruchsvolles Programm über mehrere Tage. Dr. Norbert Pailer nahm die Besucher mit auf eine Reise durch den Weltraum. Bernd Caesar, Vorsitzender vom Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern, führte durch den Planetenweg und hielt einen Vortrag über Sonne, Mond und Sterne. Hier ging es um die geschichtliche Entwicklung der Astronomie vom Mittelalter bis heute in unserer Region. In der Rathausgalerie wurde die Foto-Ausstellung eröffnet. Teleskope wurden aufgebaut.

Weiterhin gab es ein tolles Kinderprogramm. Und dieses kam bei den Kids sehr gut an. Sie konnten unter der Anleitung von Günther Schulze, Vorstandsmitglied im Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern, im Pfarrzentrum selbst Raketen basteln. Erst wurde fleißig ausgeschnitten, dann geklebt. Diese von Kindern umlagerte Station war der Hit. Der siebenjährige Thomas war mit viel Eifer dabei. In zwanzig Minuten hatte er seine Rakete fertig und hatte dabei viel Spaß. „Ich freue mich schon darauf, wenn ich sie fliegen lassen kann.“

Bernd Caesar, war mit dem Verlauf der Veranstaltungen sehr zufrieden: „Ich freue mich, dass die Angebote gut angenommen wurden und auch gerade heute am Abschlusstag viele Besucher da waren. Einfach Klasse. Für Jeden war etwas dabei. Wir wollten Verständnis für das Thema Astronomie erzeugen. Und das ist uns auch gelungen. Fünfzehn Ehrenamtliche haben sich hier eingesetzt, um diese Veranstaltungen möglich zu machen. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön.“