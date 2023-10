Infoveranstaltung über Flächen für Solaranlagen

Im Bürgerhaus Kluftern findet am Dienstag, 24. Oktober, ab 17.30 Uhr die Infoveranstaltung „Flächen für Solaranlagen in Friedrichshafen“ statt. Alle Bürger sind dazu von der Stadt Friedrichshafen eingeladen. Die nachhaltige Versorgung von Kommunen mit erneuerbaren Energien ist eines der wichtigsten Themen der heutigen Zeit. Der Ausbau von Photovoltaikanlagen spielt dabei eine zentrale Rolle. In diesem Sinne wurden anhand einer Studie die Potentiale von Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Friedrichshafener Stadtgebiet ermittelt. Im Rahmen der Informationsveranstaltung werden die Ergebnisse der Studie nun den Mitgliedern der Ortschaftsräte, den Vertretenden der Landwirtschaft sowie allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern erläutert. Nach der Vorstellung der Freiflächen-Photovoltaik-Potenzialstudie informiert das Planungsbüro 365° über die aktuellen rechtlichen Erfordernisse zur Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Landwirt Hubert Bernhard berichtet anschließend über Erfahrungen zur Nutzung von Agri-Photovoltaikanlagen. Über die genossenschaftliche Beteiligung an Photovoltaikanlagen referiert Andreas Klatt, Bürger-Energie Bodensee eG. Das Amt für Stadtplanung und Umwelt der Stadt Friedrichshafen gibt abschließend Ausblick über das weitere Vorgehen zur aktiven Teilnahme an der Energiewende. Im Anschluss stehen die Referentinnen und Referenten für individuelle Fragen zur Verfügung.