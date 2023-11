HSG-Handballer fahren mit Demut zum Derby nach Kluftern

Beim Aufeinandertreffen zwischen der SG Ailingen-Kluftern und der HSG Langenargen-Tettnang (Sa., 18.30 Uhr, Brunnisachhalle in Kluftern) ist zumindest beim Blick auf die Tabelle die Favoritenfrage geklärt. Der Vierte der Handball-Bezirksklasse tritt beim Zehnten an. Von beiden Seiten kommen allerdings wenig forsche Töne.

Das Tabellenbild sorgt im Sport nicht automatisch für eine Sieggarantie für die besser postierte Mannschaft ‐ erst recht, wenn es ein Derby ist. „Nach dem vergleichsweise schwachen Spiel in Vogt erwarte ich von meinem Team eine deutliche Leistungssteigerung. Ich erhoffe mir außerdem wieder eine volle Bank“, sagt SGA-Trainer Hermann-Josef Altwicker. Sein Team liegt punktgleich mit der TSG Leutkirch und der TSG Söflingen III am Tabellenende der Bezirksklasse. Wesentlich besser steht die HSG Langenargen-Tettnang da. Die kommt mit der Empfehlung von zwei Kantersiegen (43:31 bei der MTG Wangen III und 40:32 gegen Burlafingen-Ulm) nach Kluftern.

Zwei weitere Punkte würden dem Absteiger guttun

Das allerdings ohne Routinier Alexander Merath, der zuletzt bei der ersten Mannschaft der HSG ausgeholfen hat. Auf der Gegenseite könnte es zu einem spannenden Wiedersehen kommen, da Philip Mayer von der HSG III mitspielen könnte. Mayer trug in der Vergangenheit jahrelang das Trikot der TSG Ailingen. „Egal wie unser Kader im Derby in Kluftern auch aussehen wird. Es ist klar, dass wir nach wie vor in der Findungsphase sind. Wir gehen diese Aufgabe trotz des gewachsenen Selbstvertrauens nach den beiden klaren Siegen auch mit einer gewissen Demut an“, meint HSG-Trainer Clemens Balle. „Es geht darum, das Derby mit dem nötigen Respekt zu betrachten und keinesfalls leichtsinnig oder gar überheblich zu werden.“

Zwei weitere Punkte würden seinem Team nach dem Abstieg aus der Bezirksliga natürlich guttun. Doch dieses Ziel haben auch die Gastgeber, die aus den ersten fünf Saisonspielen nur einen Sieg holten. „Wir möchten Langenargen-Tettnang so lange wie möglich ärgern. Ob dann mehr für uns drin ist, wird man sehen. Sicher ist jedoch, dass die HSG für mich der klare Favorit ist“, stellt Altwicker klar.