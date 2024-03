Freien Wähler stellen Kandidaten vor

Die Freien Wähler Kluftern haben ihre Kandidaten für die anstehenden Kommunalwahlen nominiert. Der Vorsitzende der Freien Wähler Friedrichshafen Jürgen Durski leitete die Versammlung unterstützt von Angelika Drießen, Evi Geissler, Christian Wolff, und Dietmar Nützenadel.

Als Ergebnis der Wahl treten die Freien Wähler Kluftern mit folgender Liste zur Ortschaftsratswahl 2024 an: 1 Peter Schwarzott, 2 Erwin Benz, 3 Alexander Ebe ,4 Robert Heske, 5 Elmar Lemmle, 6 Sabine Schmid, 7 Georg Arnold, 8 Birgit Holverscheid, 9 Fenna Schaumann, 10 Christian Thoma, 11 Josef Schober, Ersatz: Peter Landolt

Die Ortschaftsräte Peter Schwarzott, Alexander Ebe und Erwin Benz freuten sich über die Zusammensetzung der Liste. Es sei eine deutliche Verjüngung gelungen und auch der Frauenanteil sei gewachsen, lautet es in einer Pressemitteilung der Partei. Alle seien aktiv am Dorfgeschehen beteiligt, sei es in Vereinen, in der Schule, dem Kindergarten, der Feuerwehr, der Landwirtschaft oder der Nahversorgung, heißt es weiter. Die Wahlkampfthemen der Freien Wähler Kluftern sollen in Kürze vorgestellt werden.