Dorffasnet in Kluftern

In Kluftern geht es am Schmotzigen Dunnschtig, 8. Februar, hoch her. Nachdem sich die Narren gemeinsam im Bürgerhaus laut Pressemitteilung bei einem Frühstück gestärkt haben, ziehen sie gegen 9.15 Uhr von da aus los. Es werden die Kinderschüler und die Grundschüler von ihren Erzieherinnen und Lehrern befreit. Diese werden in den Narrengefängniswagen gesperrt.

Dann geht es mit einem kleinen Umzug an das Rathaus um den Ortsvorsteher zu entmachten, damit die Narren in Kluftern künftig regieren können. Sobald die Narren an der Macht sind, beginnt das allgemeine Narrentreiben im Dorf.

Närrische Stimmung gibt es beispielsweise mit den „Bonnys“ in der Ratsstube. Im Café Stock und in den anderen Geschäften, Lokalitäten und privaten Treffpunkten sind die Narren gern gesehene Gäste.

Um 14 Uhr startet dann der Dorfumzug mit hoffentlich vielen Gruppen vom Schloss Efrizweiler in Richtung Bürgerhaus. Hierzu sind alle Kluftinger eingeladen, den Dorfumzug mit ihren kreativen Ideen zu gestalten und zu bereichern oder am Wegesrand zu bestaunen.

Nach dem Narrenbaumstellen geht es dann zum Fasnetshock ins Bürgerhaus zu dem alle Kluftinger eingeladen sind. Diesen Hock wollen wir dann genießen solange es gefällt und den Abend einfach ausklingen lassen.

Des Weiteren veranstalten die Narren einen Kinderball wie gewohnt am bromigen Freitag, 9. Februar. Um 14 Uhr beginnt diese Veranstaltung im Bürgerhaus, dann haben die Kids das Sagen. Es gibt wieder ein lustiges Programm, Spiele, sowie unsere Tombola mit tollen Preisen. Abschluss ist um 17 Uhr. Der Eintritt zum Kinderball ist frei.

Am Fasnetsdienstag, 13. Februar wird um 18 Uhr der Narrenbaum gefällt. Gegen 18.30 Uhr wird dann die Fasnet wieder für ein Jahr verbrannt.