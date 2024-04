Es ist ein heikler Bereich, in dem am Dienstag ein Unfall für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt hat. In Efrizweiler kämpfen die Menschen schon lange für Tempolimit und Verkehrsberuhigung. Und genau in der Kurve, die die Anlieger immer schon als sehr gefährlich bezeichnet haben, ist jetzt ein Unfall passiert.

Die Polizei teilte vor Ort mit, dass der Fahrer des weißen Fahrzeugs aus Richtung Friedrichshafen kommend "offensichtlich und aus bislang ungeklärter Ursache" auf die linke Fahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden schwarzen Kleinwagen zusammengestoßen ist.

Polizei sichert alle Spuren

Vor Ort wiesen beide Unfallbeteiligten alle Schuld von sich, die Polizei hat ausführlich die Spuren gesichert und alle Fahrzeuge vermessen sowie die Straße und die Situation fotografiert.

Die Straße musste nicht gesperrt werden, es kam jedoch durch den Unfall immer wieder zu Verkehrsbehinderungen, weil oft lange Zeit kein Fahrzeug den Unfallort passieren konnte.