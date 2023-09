20 Jahre Bürgersolardach in Kluftern

Mit der Installation von vier Bürgersolardächern in Kluftern wurde vor zwanzig Jahren Neuland betreten. Zu diesem Anlass luden die zwei Geschäftsführer der Bürgersolardach Kluftern GbR, Erwin Bär und Berthold Jäkle, zu einer Infoveranstaltung in das Bürgerhaus Kluftern ein. Zum einen wurde auf die Vergangenheit zurückgeblickt und zum anderen konnten sich Interessierte über die Eigennutzung von Solarstrom informieren. Rund 150 Gäste folgten den Vorträgen und tauschten sich rege an den Informationsständen aus.

Erwin Bär machte in seiner Begrüßung deutlich, dass in Kluftern durch die Bürgersolardächer schon viel für die Umwelt getan wurde: „Wir haben mit unseren vier Anlagen bisher über 1,8 Millionen Kilowattstunden eingespeist und es werden 60 bis 70 Tonnen CO2 jährlich eingespart. Wir möchten mit dieser Veranstaltung dazu beitragen, dass noch mehr Solardächer auf die privaten Dächer kommen.“

Michael Nachbaur, Ortsvorsteher von Kluftern, überbrachte Grüße vom Oberbürgermeister Andreas Brand. Er bedankte sich bei den Aktiven, die sich für die Bürgersolardächer eingesetzt und auch diese Veranstaltung mitorganisiert haben. Weiterhin sagte er: „Wir haben hier in Kluftern mit der ersten Anlage dieser Art Pionierarbeit in Friedrichshafen geleistet. Das war klasse. Und jetzt geht es um die Frage, wie es weitergeht. Dieses Event ist handlungs- und praxisbezogen. Jeder kann etwas mitnehmen.“ Er hatte noch eine Überraschung für acht Agenda-Mitglieder parat, die diese Veranstaltung vorbereitet haben: Es gab einen Gutschein.

Berthold Jäkle nahm die Besucher mit in die Vergangenheit: „In den Jahren 2002/2003 wurde im Rahmen der Lokalen Agenda 21 der Arbeitskreis Solar gebildet. Wir besorgten uns den Gesellschaftervertrag aus Markdorf und passen ihn an. Im September 2003 wurde der Vertrag erstellt und die GbR gegründet. Bereits im Dezember wurde der Dachnutzungsvertrag für die Bürgerhalle mit der Stadt unterzeichnet. Dieser legte unter anderem fest, dass das Dach des Bürgerhauses zwanzig Jahre kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Bereits drei Monate später ging die erste Bürgersolaranlage ans Netz. Weitere folgten auf den Dächern der Grundschule, auf der sich die größte Anlage befindet, Bauhof und Feuerwehr.“ Weiterhin erläuterte er, dass die vier Anlagen mit 500 Photovoltaik-Module jedes Jahr über 100.000 Kilowatt erzeugen und sich wirtschaftlich rechnen würden. Die Rendite läde zwischen fünf und neun Prozent. Das bleibe jedoch nicht so. Ab 2025 werde die Vergütung angepasst und richte sich dann nach dem Marktpreis. Und damit sei der Weiterbetrieb für die GbR nicht mehr wirtschaftlich. Hier wird nach Alternativen gesucht.

Weiter ging es in der Veranstaltung mit Vorträgen von Michael Maurer von der Energieagentur Ravensburg zur solaren Stromerzeugung im Süden Deutschlands heute und in naher Zukunft und es wurde an einem konkreten Beispiel die Realisierung von einer eigenen Photovoltaikanlage und deren Nutzung von Erwin Bär dargestellt. Bei der rege genutzten Podiumsgespräch ging es um die Frage: Wie können Bürger, Unternehmen, Energieversorger und Kommunen beim Ausbau der Solarenergie unterstützen oder unterstützt werden.

Nach dem Schlußwort von Michael Nachbaur konnten sich Interessierte an Stellwänden und Infotischen ausgiebig über die Themen Strom, Solar und Photovoltaikanlagen informieren. Beim Stehempfang wurden Erfahrungen und Neuigkeiten ausgetauscht.

Erwin Bär zeigte sich erfreut über diese gelungene Veranstaltung: „Ich bin sehr zufrieden. Die Resonanz war ausschließlich positiv. Es waren ja sehr viele Interessenten da, die tatsächlich etwas mit Solar machen möchten. Und sie haben Informationen und das Rüstzeug bekommen, damit sie einsteigen können. Die Präsentationen und Infos sind in Kürze auf unserer Homepage zu finden.“

Die nächste Veranstaltung zum Thema „E-Autos laden mit dem Überschuss aus PV-Anlagen vom Dach“ wird am Samtag, 7. Oktober, von 14 bis 17 Uhr in Efrizweiler, Im Egg 4, angeboten. Dabei werden Anlagen auf Hausdach und Garage sowie Steckermodule angeschaut. Dazu wird die neue Förderung erläutert. Die Teilnahme ist kostenlos.