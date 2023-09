Kleinebergviertel spendet für Hospizarbeit

Danke, danke, danke! Viele fleißige Hände und viele strahlende Gäste haben am Sonntag, 10. September, das Kleinebergviertel in Friedrichshafen zum Leuchten gebracht. Bei strahlend sonnigem Wetter haben viele Gäste auf Anregung von Nicole Rieder für die Hospizarbeit in Friedrichshafen gespendet. Über 1.100 Euro kamen zusammen. Peter Busjahn, Inhaber der „Saloon-Bar“ und Sam Dilnot von der „Minibar“ sind die Hauptorganisatoren, das Gemeindepsychiatrische Zentrum (GPZ) lud zu Kaffee und Kuchen und hatte einige Verkaufsstände mit hübschen Kleinigkeiten. Herbert Jud betrieb das Minidampfbähnle.

Zum WELTHOSPIZTAG am 14. Oktober lädt die Hospizbewegung Friedrichshafen zu einem Vortrag mit Ursula Ott. Die Autorin und Chefredakteurin des Magazins „Chrismon“ hat einen Spiegelbestseller veröffentlicht zum Thema „Im Haus meiner Eltern gibt es viele Räume“ ‐ Vom Loslassen, Ausräumen und Bewahren. Abschied nehmen ‐ aber wie? Was machen wir mit dem Haus unserer Kindheit? Der Vortrag findet statt im Graf Soden-Zimmer im GZH, am 14. Oktober, ab 18:00 Uhr, Eintritt frei. (www.hospizbewegung-fn.de und keb Friedrichshafen)