Kirchenpatrozinium in Neukirch

Die Kirchengemeinde Neukirch feierte am zweiten Oktobersonntag ihr Patrozinium. Der Gottesdienst mit Pfarrer Hof wurde musikalisch umrahmt vom Musikverein Neukirch. Die Vorsitzende Christina Nuber gab einen Einblick in die Arbeit des KGR: Die Neubepflanzung auf der Nord- und Westseite der Kirche steht an. Durch Unwetter brachen größere Äste ab. Da Sicherheit vorgeht, sollen die Bäume gefällt und die Bepflanzung auf Nordseite und am hinteren Sakristeieingang pflegeleichter, artenreicher und insektenfreundlicher gestaltet werden. Die Sanierung der Kirchenmauer ist nötig. Die Kircheninnenrenovierung beschäftigt den KGR seit Beginn der aktuellen Amtszeit. Nach der Pandemie konnten die Termine mit den Vertretern der Diözese, Verwaltungszentren und verschiedenen Gewerken und Fachplanern stattfinden. Der Architekt hat eine Kostenschätzung erstellt: circa 620.000 Euro. Als Maßnahmen stehen an: Veränderungen bei der Elektrik, Stellen des Gerüstes, Ausbesserung Putz und Neuanstrich, Elektroheizung wird durch Wandheizung ersetzt, die an die Nahwärme angeschlossen wird, Verbesserung der Beleuchtung und Akustik, Reinigung der Figuren, Abtrennung Kirchenschiff und Taufkapelle durch eine Glaswand, Einhausung der Orgel während der Renovierung und anschließende Reinigung. Der große Teil der Kosten trägt die Kirchengemeinde und die GKG. Ein Teil muss durch Spenden finanziert werden. Da hofft der KGR auf die Großzügigkeit der Gemeindemitglieder. Der KGR hofft, dass die Genehmigung aus Rottenburg noch im Herbst vorliegt. Als Gegenleistung für die Nutzung des Raumes im OG im Gemeindehaus veranstaltet der Chor TonArt am 21. Oktober 17 Uhr in der Kirche ein Benefizkonzert. Die Fensterrahmen und -läden am Pfarrhaus müssen ausgebessert beziehungsweise ersetzt werden. Am 15. Oktober ist ein Familiengottesdienst mit dem neuen Team. Kindergottesdienst mit dem neuen Team ist an St. Martin und 1. Advent. Herbstwallfahrten, Musical Adonia und Firmung stehen auch an. Der Besuchsdienst sucht Verstärkung. Im Schlusswort dankte Frau Nuber allen Ehrenamtlichen und Vereinen, die zum Gemeindeleben beitragen. Besonders erwähnte sie Familie Rief, die sich immer, wenn der KGR angefragt, einbringt. Für Spendensammelaktionen hat Stefan Schoch ein Modell von der Kirche gebaut und Gerhard Klas hat es bemalt. Beim Gemeindehaus fand im Anschluss ein Stehempfang statt.

