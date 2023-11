Kirchenpatrozinium der Kirchengemeinde Tannau

Am Sonntag, 19.11.2023 feierte die Kirchengemeinde Tannau, aus terminlichen Gründen eine Woche später, das Kirchenpatrozinium zu Ehren des heiligen St. Martins. Pfarrer Hof eröffnete den feierlichen Gottesdienst mit dem Einzug in die festlich geschmückte Kirche mit seinen Ministranten, die von Fahnenträgern der Musikkapelle Tannau, der Blutreitergruppe Obereisenbach-Krumbach-Tannau, der Landjugend Krumbach-Obereisenbach, des Schützenverein Tannau und der Musikkapelle Tannau begleitet wurden. Musikalisch wurde der Gottesdienst in gewohnter Manier vom Kirchenchor Tannau wunderschön begleitet.

Silvia Bucher, gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderates, berichtete über das vergangene Kirchenjahr und bedankte sich mit einem Geschenk bei den zahlreichen Helferinnen und Helfern, die über das ganze Jahr gemeinsam dazu beitragen, dass in unserer Kirchengemeinde ein aktives und lebendiges Gemeindeleben stattfinden kann. Ein besonderer Dank ging an Anita Gutensohn, die mit ihrem Team 30 Jahre den Fronleichnamsteppich an der Kirche gestaltete und diesen jetzt in andere Hände geben möchte. Ein herzliches Dankeschön ging auch an Franz Gogrewe für seinen immer sehr zuverlässigen, jahrelangen Öffnungs- und Schließdienst der Kirche. Diesen Dienst übernimmt Nicola und Josef Noll, vielen Dank hierfür.

Ein herzliches Vergelts Gott geht auch an Zita Fässler, sie hat über sehr viele Jahre hinweg die Fotobücher der Kirchengemeinde sehr liebevoll und aufwendig gestaltet. Dies war immer mit einem sehr großen organisatorischen Aufwand verbunden und wird leider in diesem Jahr eingestellt.

Im Anschluss an den Gottesdienst gingen die Gemeindemitglieder zum gemeinsamen Mittagessen in den Brauereigasthof Schöre und ließen das Kirchenfest, mit sehr schöner musikalischen Begleitung durch den Musikverein Tannau, gemeinsam ausklingen.

Ein herzliches Vergelts Gott an alle Beteiligten, die zu diesem schönen Kirchenpatrozinium beigetragen haben.