Kirchengemeinde Laimnau unterstützt die Tafel Tettnang

„Viel für Wenig! — Helfen Sie mit!“ — so bringt es die Tafel auf ihrem Infoblatt auf den Punkt. Es braucht oft nicht viel, um vielen Menschen helfen zu können. Das hat sich der Kirchengemeinderat Laimnau auch gedacht und einen Großteil der Einnahmen aus dem letzten Adventsfeuer — nämlich 1.000 Euro — an die Tafel gespendet. Überwiesen wurde der Betrag schon Anfang des Jahres — im Sommer fand dann das Treffen mit Andrea Zwießler (Schatzmeisterin) und Joachim Zoller (Vorstand) vom Tafelverein und einer Reihe KGR–Mitliedern samt Pfarrer Hof statt. Während der symbolischen Scheckübergabe informierten sich die Räte über die interessanten Hintergründe der rein ehrenamtlich organisierten Arbeit der Tafel.

In jedem Advent organisiert der KGR in Laimnau das im Dorf beliebte „Adventsfeuer“, bei dem im Vorfeld in viel ehrenamtlicher Arbeit (zum Beispiel der Minis, der Kindergarteneltern und vieler weiterer Gemeindemitglieder) gebastelt und gebacken wird. Durch den Verkauf dieser Produkte können gemeindeeigene Einrichtungen und Gruppen unterstützt werden. Beim letzten Adventsfeuer waren die Einnahmen so gut, dass sich der KGR entschieden hat, ebenfalls die Tafel zu unterstützen. Diese bietet für Menschen mit geringem Einkommen aus dem Argental, Tettnang, Neukirch, sowie Meckenbeuren und Langenargen günstige, gute Lebensmittel an. Mit Hilfe der über 100 Engagierten, organisiert sie zweimal die Woche einen Verkauf. Die Ehrenamtlichen sammeln dafür überschüssige, noch gute Lebensmittel von Geschäften ein, bereiten den Verkaufsraum ansprechend vor und stehen während der Öffnungszeiten mit Rat und Tat zur Seite. Derzeit nehmen an jedem Verkaufstag circa 60 Menschen dieses Angebot wahr. Die Kirchgengemeinde Laimnau freut sich, diese wertvolle Arbeit mit ihrer Spende unterstützen zu können.