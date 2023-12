Kirchenchor Mariabrunn ehrt Mitglieder

Mit einer besinnlichen Adventsfeier in der mit Kerzen stimmungsvoll ausgeleuchteten Kirche stimmte sich der Kirchenchor Mariabrunn mit Glockengeläut, Liedern und Texten auf seine diesjährige Cäcilienfeier ein. Im festlich gedeckten Kirchengemeindesaal angekommen, begrüßte Isolde Heilig vom Leitungsteam des Chores Pfarrer Armin Noppenberger von der Seelsorgeeinheit Seegemeinden, den gewählten Vorsitzenden des Mariabrunner Kirchengemeinderates Tobias Plümer, den Chorpensionär Herbert Burkhardt, die Leiterin des Chores Gertraud Vogel mit ihrem Mann, dem Organisten Hans Vogel, und die Sängerinnen und Sänger vom Chor samt deren Angehörigen. Nach dem Essen, geliefert von der Gaststätte Da Fato Eriskirch und serviert vom Leitungsteam, wurden folgende Sängerinnen für ihre langjährige Chormitgliedschaft geehrt: Ute Brugger vom Sopran und Heidi Lachmann vom Alt für je 30 Jahre und Hilde Beck vom Sopran für 55 Jahre. Je 25 Jahre beim Chor sind Maria Letzkus und Ursula Habisch, die krankheitsbedingt leider nicht an der Feier teilnehmen konnten. Die Chorleiterin Gertraud Vogel wurde für ihre 15 Jahre beim Chor geehrt. Die Geehrten erhielten neben den Dankesworten der Ehrengäste Urkunden aus den Händen von Pfarrern Noppenberger und von Tobias Plümer einen Blumenstrauß. Isolde Heilig würdigte die Verdienste für Jede mit einem Gedicht. Selbstverständlich wurde auch den Verstorbenen vom Chor gedacht und die Chorkerze angezündet. Für ihre besondere und umfangreiche Arbeit für den Chor bedankte sich Hilde Beck bei der Notenwartin Ursula Novoszel. Zum Schloss des offiziellen Teils trug sie noch ein Gedicht, „Die bunte Tüte von Anna Egger“, ein Gedicht zum Nachdenken vor. Jeder Anwesende erhielt daraufhin eine „bunte“ Tüte mit Inhalt. Mit Getränken und Gebäck bestens versorgt, saßen die Gäste in gemütlicher Runde noch lange zusammen.

