Kirchenchor Laimnau ehrt langjährige Chormitglieder

Schon zur Tradition ist es geworden, dass bei einem feierlichen Adventsgottesdienst in der Pfarrkirche in Laimnau, langjähre Mitglieder des Kirchenchors Laimnau auch öffentlich gewürdigt werden. Doch zuvor wurden die Jubilare bei der internen Weihnachtsfeier von Manfred Brugger in einer launigen und zugleich würdevollen Laudatio geehrt und es gab aus den Händen von Chorvorständin Karin Heimpel Geschenke, sowie dankende und anerkennende Worte für ihr langjähriges Singen im Chor. Bei ihrer Ansprache danke sie auch den Sängerinnen des Alts, für die gelungene Gestaltung der Weihnachtsfeier. Sehr erfreut war sie über den Zuwachs an Sänger und Sängerinnen, die den Chor schon bei der Weihnachtsmesse verstärken werden. „In jeder Stimme haben wir Zuwachs bekommen, da freuen wir uns alle auf das Singen der „Kemptener Messe“ an Weihnachten“.

Beim Adventsgottesdienst gab es dann aus den Händen von Pfarrer Simon Hof, Urkunden und Medaillen in Gold und Silber für die Sängerin und den Sänger. Frau Lisa Schlunsky wurde für 25 Jahre singen im Alt geehrt. Doch nicht nur mit ihrer sicheren und melodischen Stimme unterstützt sie den Kirchenchor, sie ist auch bei den verschiedensten Anlässen immer hilfsbereit und gilt zudem als die „gute Fee“ in der Küche.

Seit 40 Jahren steht Josef Friko mit seiner schönen Tenorstimme in den Diensten des Chors. Doch auch er engagiert sich über das singen hinaus im Chor. Er ist bei den Chorveranstaltungen immer auch Kameramann und Fotograph. Auch mit Keyboard und Akkordeon weiß er umzugehen und bringt mit seiner Musik Schwung in jede Gesellschaft, so sicher auch wieder beim nächsten Fasnetskränzle des Kirchenchors am 27. Januar 2024 im Gemeindehaus in Laimnau.

Pfarrer Hof bedanke sich nicht nur bei den geehrten für ihr langjähriges Singen im Kirchenchor, sondern sein Dank ging auch an den gesamten Chor für die schöne Gestaltung des Adventsgottesdienstes und darüber hinaus für die festliche Gestaltung der vielen verschiedenen Gottesdienste im Jahresverlauf. Zum Abschluss gab es von den Besuchern des Gottesdienstes kräftigen Beifall für die Geehrten, sowie für den gesamten Kirchenchor Laimnau.