Kinderstiftung wirbt für Gründung von Stiftungsfonds

Jedes fünfte Kind in Baden-Württemberg ist armutsgefährdet oder von Armut betroffen, die Tendenz ist eher steigend. Auch im verhältnismäßig wohlhabenden Bodenseekreis kämpfen Familien mit Armut, was insbesondere Auswirkungen auf die Bildungs- und Teilhabechancen der betroffenen Kinder hat. Daher wirbt die Kinderstiftung Bodensee dafür, durch die Einrichtung eines Stif-tungsfonds mit dem eigenen Vermögen nachhaltig Gutes für Kinder und Jugendliche in der Region zu tun.

Die Kinderstiftung Bodensee fördert seit ihrer Gründung im Jahr 2011 gezielt Kinder und Jugendliche aus finanzschwachen Familien, unter anderem in den Bereichen Bildung, Sport und Kultur. Die Teamleitung der Kinderstiftung, Maren Dronia, betont, wie wichtig es für die Entwicklung junger Menschen ist, soziale Teilhabe zu erleben: „Die Möglichkeit für Kinder, mitzugestalten, mitzuhalten und mitzumachen, ist entscheidend - dadurch können sie ihre Talente entwickeln und wir kommen der Chancengerechtigkeit ein Stück näher.“

Um die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen langfristig zu sichern, sei auch die Gründung eines Stiftungsfonds ein probates Mittel, so Dronia. Jeder könne dies mit einem Teil seines Vermögens tun und dem Stiftungsfonds sogar seinen eigenen Namen geben. Außerdem bestimmt allein der Gründer, welchem Zweck sein Fonds dienen soll, welche Schwerpunkte er setzt und wie die Fördermittel vergeben werden. Das Stiftungskapital selbst wird nicht angetastet, lediglich die Erträge des Fonds werden für die Förderung junger Menschen genutzt.

Der Gründer eines solchen Stiftungsfonds berichtet: „Seit einiger Zeit habe ich darüber nachgedacht, mein Vermögen einem guten Zweck zuzuführen. Auch eine Idee, wie das konkret aussehen soll, hatte ich bereits. Die Zusammenarbeit mit der Kinderstiftung hat es mir ermöglicht, diesen Gedanken in die Tat umzusetzen. Mit meinem eigenen Fonds kann ich nun dazu beitragen, Kinder vor Ort zu unterstützen und dabei mitentscheiden.“

Damit sich Interessierte ausreichend über den Ablauf und die Möglichkeiten zur Gründung eines Stiftungsfonds informieren können, bietet die Kinderstiftung Bodensee und deren Treuhänderin, die Caritas-Stiftung Lebenswerk Zukunft, Beratung und Begleitung dazu an.

Mehr Informationen gibt Ute-Marie Reichert, Fachstelle Fundraising per Mail ([email protected]) oder unter Telefon 0162/2758003.