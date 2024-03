Kinderhütte der DLRG Jugend Friedrichshafen

Anfang März war es für die Kids der DLRG Ortsgruppe Friedrichshafen endlich wieder soweit - die beliebte Kinderhütte hat wieder stattgefunden.

Mit 25 Personen ging es am Freitag mit insgesamt vier Fahrzeugen in Richtung Titisee. Nach der Ankunft wurden die Zimmer bezogen, Abend gegessen und den restlichen Abend über Gesellschafts- und Kennenlernspiele gespielt. Der Samstagmorgen startete ganz entspannt: Nach dem Frühstück ging es für alle Kids auf einen nahegelegenen Spielplatz, auf dem sich richtig ausgepowert werden konnte.

Nach einer kleinen Mittagspause wurde für das kommende Osterfest gebastelt. Das Highlight des Wochenendes war die Nachtwanderung am Samstagabend. Mit Knicklichtern bewaffnet ging es im angrenzenden Wald auf eine gruselige Schnitzeljagd über Stock und Stein.

Am Sonntag gegen Mittag ging es wieder zurück an die Rettungswachstation. Die Kinderhütte wurde in diesem Jahr von KFZ Brugger aus Tettnang, Vereinsbedarf Bodensee und dem Kaufhaus Theurich unterstützt. Die DLRG-Jugend bedankt sich dafür herzlich.

Du möchtest ein Teil der DLRG Ortsgruppe Friedrichshafen werden? Dann melde dich per über [email protected] und komm zum Schnuppern vorbei!