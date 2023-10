Kinder-Musical: „Hochzeit zu Kana“

Am Samstag, 14. Oktober, konnte nach langem endlich einmal wieder ein großes Kindermusical in der Schlosskirche in Friedrichshafen aufgeführt werden: „Die Hochzeit zu Kana“.

KMD Sönke Wittnebel leitete zum letzten Mal in seinem jahrzehntelangen Wirkungsfeld ein Kindermusical.

Bei diesem mitreißenden Stück waren fast 100 Kinder verschiedenen Alters beteiligt, und die Schlosskirche platzte vor Besucherinnen und Besuchern aus allen Nähten.

Bezaubernd tanzten die Brautjungfern aus dem Kinderchor einen vielbeklatschten Reigentanz. Weitere Kinderchor-Kinder zwischen drei und fünf Jahren waren als durstige Gäste bei der Hochzeit geladen. Die Allerjüngsten des Kinderchores sangen mit ihren Eltern aus den Bänken der Schlosskirche kräftig mit.

Die Kinder der Mädchen- und Jungenkantorei ‐ verstärkt durch Singende aus dem Jugendchor und auch zwei Erwachsene ‐ übernahmen Rollen, zum Beispiel als Köche, Musiker, Zeremonienmeisterin, Jesus, Maria, Jünger, Diener, Vater und Sohn und viele weitere Rollen.

Das Brautpaar hatte auch Besuch von sehr weit her eingeladen: Onkel Ali aus Ägypten erschien nach einer gefährlichen Reise mit seiner schönen Tochter Salome und einer riesigen Karawane. Erzieherinnen und Erzieher aus dem Kindergarten Arche Noah und dem Kinderhaus Habakuk hatten lange schon an der traumhaften Kleidung und Ausstattung ihrer Kinder gearbeitet, so dass die farbenfrohe Karawane beim Durchschreiten der Kirche alle Blicke auf sich zog. Verblüffend, wie fast irisierend sie wirkte, ja wie eine Fata Morgana. Sogar zwei imposante Kamele reisten mit an. Auf einem „Wüstenschiff“ ritt doch wahrhaftig auch eine kleine „Ägypterin“.

Das Gewichtigste war Erkenntnis aus dem Wunder, dass Jesus Gottes Sohn ist und dem Brautpaar, den Gästen und allen in einer Notlage geholfen hat. Den Jüngern wurde klar wurde, dass Jesus immer für alle Menschen da sein will.

Nach dem brausenden Schlussapplaus feierten alle gemeinsam auf der Bühne ein großes Fest, bevor viele starke Hände beim Abbau der Bühne und Kulissen mithalfen.