Kein Fußballspiel ohne Schiedsrichter

Ob Fußballer im Ruhestand, Fußballer ohne Perspektive oder Quereinsteiger: Bei der Schiedsrichtergruppe (SRG) Friedrichhshafen ist jeder willkommen. Bei uns erlebst man Fußball aus einer anderen Perspektive.

Im Februar 2024 startet der neue SRG-Neulingskurs. In mehreren Einheiten (Präsenz und Online) bringen wir das Handwerk und das Regelwerk der Schiedsrichterei näher. Bei einem Infoabend möchten wir unser Hobby und unsere Schiedsrichtergruppe näher vorstellen. Die Präsenzeinheiten finden beim SV Kressbronn statt.

Was bietet die Schiedsrichterei? Kameradschaft und Freundschaften außerhalb des Sportplatzes, Spaß und Freude am gemeinsamen Hobby, gemeinsame Aktivitäten wie (Teilnahme am Schiedsrichterturnier, Hüttenaufenthalte, Kameradschaftsabend und vieles mehr), Anerkennung für das eigene Ehrenamt, freier Eintritt zu Fußballspielen im DFB-Bereich, Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit als Schiedsrichter.

Weitere Informationen und den Link zur Anmeldung finden Interessierte unter srg-fn.de/neulingskurs-2024