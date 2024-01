„Wortklang“ spielt in Kehlen

„Wortklang“ startet in Kehlen in ihr neues Programm- und Konzertjahr. Am Sonntag, 14. Januar, um 17 Uhr kommen sie im Rahmen der „zeit-los“-Reihe ins Gemeindehaus und bringen ihr neues Programm „Damit ihr Hoffnung habt - Lyrik & Lieder“ mit.

„Wortklang“, das sind Andreas Glatz (Vocals, Piano), Ralf Berner (Bass), Rainer Oswald (Saxophone, Didgeridoo) und Günter Weber (Sprache). Mit ihrem neuen Programm suche die Gruppe in diesen unruhigen Zeiten am Anfang des neuen Jahrs mit ausgewählten Gedichten und Liedern nach dem Licht am Ende des Tunnels