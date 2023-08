Die Jungstörche sind jetzt flügge, und noch im August bekommen sie Fernweh. So wie die drei Jungstörche aus dem Kehlener Nest hinter dem Altvogel herspazieren, wird man Adebars Nachwuchs in diesem Jahr nur noch selten beobachten können, meint Storchenexpertin Ute Reinhard. Im August schließen sich die meisten jungen Störche Jungstorchentrupps an und bleiben nicht mehr bei den Eltern.

Was die drei jungen Weißstörche aus Kehlen schon erfolgreich geschafft haben — flügge zu werden –, das ist für die Jungvögel eine Mutprobe, die nicht alle unbeschadet überstehen, musste die Weißstorchbeauftragte des Regierungspräsidiums Tübingen feststellen: „Es vergeht momentan kaum ein Tag, an dem ich nicht zu Notfällen gerufen werde“, erzählt Ute Reinhard.

Für den ersten Sprung braucht es Mut

Die jungen Störche probieren und trainieren ihre Flügel schon im Horst. Sie breiten die Schwingen aus, versuchen den Wind darunter zu nutzen, springen hoch sind, mit etwas Übung, schnell ein zwei Meter über dem Nest — und irgendwann fliegen sie dann los. „Den ersten Sprung zu wagen, erfordert etwas Mut“, meint Reinhard. Regen und Wind erschweren momentan den Start.

An Auffangstationen fehlt es im Land

Die ersten Flüge sind manchmal noch etwas unsicher, und leider kommt es auch zu Bruchlandungen. Zwischen Häusern gestrandete Vögel bringt die Weißstorchbeauftragte wieder aufs freie Feld, wo sie wieder starten können. Verletzte Tiere sammelt sie ein und lässt sie medizinisch versorgen. „Wenn es ein glatter Bruch ist, kann es geschient werden und heilen“, ist ihre Erfahrung.

Die Pflege übernimmt dann die Vogelschutzstation in Mössingen. Oft sind hier 30 Jungstörche. „Wir bräuchten mehr Auffangstationen vor Ort“, fordert Reinhard.

Wenn die Fütterung so langsam ausläuft

Sobald die Störche flügge sind, werden sie von den Eltern nur noch am Boden gefüttert. Bei den meisten Störchen ist das im Alter von neun bis elf Wochen der Fall. „Wenn es für die Sprösslinge im Hotel Mama gar zu bequem ist, kann es auch schon mal zwölf Wochen dauern“, erzählt Reinhard.

Die Nachwuchsstörche im Bild folgen dem Altvogel, damit sie noch den einen oder anderen Happen zugesteckt bekommen, vermutet sie. „Aber die Fütterung hört jetzt auf“, sagt Ute Reinhard, und „bis Mitte August sind die Jungen weg.“

Auf welche Tricks Storcheneltern verfallen

Die jungen Störche schließen sich einem Trupp Gleichaltriger an und trainieren oft schon im Umkreis von 50 Kilometern für den großen Flug. „Irgendwann packt sie dann das Reisefieber, und sie brechen nach Süden auf.“

Reinhard weiß: „Alle Jungstörche fliegen weg.“ Auch die Tiere aus Kehlen werden sich auf die Reise machen, meint sie. „Die Alten schauen schon, dass die Jungen loskommen“, schildert die Expertin und erzählt von einem Fall, wo die Storchenmutter einen Spätzünder aus dem Horst bis in die Schweiz weglockte, damit ihn endlich auch das Fernweh packt.

Einen Anderen, der sich gar nicht vom heimischen Nest trennen wollte, holte erst das Muttertier und als das nichts fruchtete Meister Adebar höchstselbst auf die große Reise ab.

Die Weißstorchbeauftragte kennt ihre Störche ganz genau. „Von den Altstörchen ziehen die ersten Tiere Mitte August, viele zieht es im September gen Süden, und im Oktober sind die meisten weg“, schildert Reinhard.