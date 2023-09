Roman Mangold singt für die Senioren in Kehlen

Darauf freuen sich viele Senioren in Kehlen: Am Mittwoch, 20. September, ist der Liedermacher Roman Mangold wieder beim Seniorennachmittag im Gemeindehaus St. Verena zu Gast. Schon 1984 sorgte er in Kehlens Gemeindehaus mit „Kloine Kataschtopha“ für beste Stimmung, teilen die Veranstalter mit. Vielleicht zieht er dann wieder „Atemlos durch die Nacht“ auf der Jagd nach geflügelten Plagegeistern, die so manchem den Schlaf rauben. Natürlich mit der Schwäbischen bewaffnet. Denn: „Mach des mol mit em Tablet!“. Solch kleinen Vorgeschmack findet, wer sich auf seiner Homepage kundig macht und wird sich freuen auf den Seniorennachmittag in Kehlen. Dort wird er seine Lieder auspacken, „über das im Alltag Beobachtbare und Elebbare, g‘sunga, wia oim dr’Schnalb g’wachse isch“. Los geht es um 14 Uhr in Kehlens Gemeindehaus St. Verena. Wer einen Fahrdienst benötigt, meldet sich an bei Joachim Stütz unter Telefon 07542/3576.