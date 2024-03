Ostersonne grüßt von geweihten Kerzen

In leuchtenden Farben strahlt in diesem Jahr die Ostersonne von Kehlens Osterkerzen, die Anneliese Baur und Ingrid Aggeler gestaltet haben. Für Wärme, Hoffnung und Freude stehen die Sonnenstrahlen in Gelb und Gold und weisen auf den Frühling und das Osterfest hin.

220 geweihte Kerzen haben sie gestaltet, die ab sofort verkauft werden. Wer eine davon haben möchte, meldet sich bei Ingrid Aggeler unter Telefon 07542 / 4115 oder bei Monika Assfalg, Telefon 07542 / 35 62.