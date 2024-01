Die „13“ hat ihr Glück gebracht: Elli Bucher hat 1961 die 13. Maske der Gurkennarren erhalten - was andere zuvor aufgrund der vermeintlichen Unglückszahl ausschlugen. 13 mal fünf - wenn am Freitag (2. Februar) das 65-Jährige der ältesten Maskengruppe der Kehlener Narrenzunft intern gefeiert wird, dann darf Elli Bucher im SVK-Vereinsheim bei der „Linde“ nicht fehlen.

Im Gespräch mit der SZ, zu dem sie Zunftmeister Berthold Sommerfeld begleitet hat, ruft das Ehrenmitglied der Schussenbole (seit 2017) Anfangszeiten wach, die einen eigenen Charme hatten.

Anno dazumals beim Baptist in der Lochbruck

„Niemand wollte die Nummer 13“, erinnert sich Elli Bucher, die zuvor schon mit der Garde in der Fasnet aktiv war. 1957 hatte sie erstmals auf der Fasnetsbühne gestanden - beim Ball bei Baptist Krapf in der Lochbruck, als Kehlens erstes Gardeballett die Beine schwang, was damals noch unter Regie der Feuerwehr vor sich ging.

1958/59 hatte Maskenschnitzer Josef Hasenmaile aus Biberach die erste Gurkennarren-Maske entworfen. Das Licht der Öffentlichkeit sollte sie am 17. Januar 1959 beim Feuerwehrball erblicken. Urkundlich bestätigt wurde dies am 8. Februar 1959 von der Patenzunft Seegockel aus Friedrichshafen: „Dem einsamen Schussenbole“, hieß es da, sei „die Narrenzunft der Gurkenköpfe“ zugesellt worden. Zugleich schwang die Hoffnung mit, dass diese „im Narrenreich am Schwäbischen Meer zum immerwährenden Bestand zählen mögen“.

Anfänge mit Melitta Aggeler, Hannelore Vogel, Bruno Rist, Hans Sessler

Seit 65 Jahren geht diese Rechnung auf. Träger der ersten Gurkenmasken waren 1959 Melitta Aggeler, Hannelore Vogel, Bruno Rist, Hans Sessler, ergänzt um Franz Birnbaum als Obergurkennarr. Zudem ist das Engagement von Zunftrat August „Gustl“ Zwisler in der Chronik festgehalten.

In der „Gurkenchronik“ steht zudem: „Die Gurken waren in früheren Zeiten die erste Einnahmequelle der Bauern, und jeder Bauer der Gemeinde hatte seinen Gurkenacker, der eine pflanzte dicke, der andere dünnere, der andere wiederum kurze oder lange Gurken an.“ Sammletshofen soll dabei eine Hochburg gewesen sein. Vor diesem geschichtlichen Hintergrund, zu dem eigene Märkte und Verschickungen per Bahn gehörten, entstand der Gurkennarr. Seine freundlichen Gesichtszüge sollen angeblich an das fröhliche Arbeiten auf dem Acker erinnern.

Unverwechselbare Häser

Zeitgleich hat Hasenmaile den Obergurkennarr erschaffen, der als Chef der Gruppe (seit 2015 Markus Kleck) deren Interessen im Vorstand vertritt. Ihm ist ein Häs in verschiedenen Grüntönen und mit braunem Schellengurt zu eigen - auffällig ist seine grüne Maske in Form einer großen Schlangengurke, die oben spitz zuläuft.

Den Gurkennarr zeichnet das von Professor Zuck aus Friedrichshafen entworfene Häs in der Farbe der Gurkenblüten aus - ein Einteiler, den Gurkenranken mit Blättern aus Filz verzieren. Als Nase trägt er eine Gurke mitten im Gesicht. Beiwerk ist eine Handgurke aus Holz. Nicht zu vergessen: ein Schellengurt um den Bauch samt Glöckchen an der Haube

Eine Truppe von derzeit etwa 15 „Gurken

Als „willkommenen Farbtupfer“ empfindet Zunftmeister Berthold Sommerfeld das in der orange-gelben Farbe der Gurkenblüten gehaltene Häs. Es lasse die Gurkennarren überall hervorstechen. Was umso bedeutsamer ist, als die Truppe derzeit etwa 15 „Gurken“ umfasst. „Wir waren immer ein guter Haufen“, macht Ehrenmitglied und Zunfträtin (seit 1988) Elli Bucher dies nicht an der Anzahl der Maskenträger fest, sondern am Zusammenhalt der Gruppe, bei der mehrheitlich Frauen das auffallende Häs tragen. Ihre Spezialität bei so manchem Zunftmeisterempfang: Ein Fass Gurken als Gastgeschenk.

Besonders ins Auge sticht die kleine, aber feine Gruppe natürlich bei den Umzügen. Deren Anzahl in der kurzen Fasnet 2024: 13. Wie könnte es auch anders sein...