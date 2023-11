Vom Verwaltungszentrum, aus den Schulen und Kindergärten der Gemeinde, von der Gemeindeverwaltung, aus der Elternschaft, dem Kirchengemeinderat, der Kirchengemeinde, der Familie und dem Freundeskreis sind die Gäste vor Kurzem ins Gemeindehaus St. Verena gekommen. Sie haben Margit Hennig in den Ruhestand verabschiedet und mit ihr zurück geschaut auf 15 turbulente Jahre im Kindergarten Kehlen.

„Wir wollten Dich ganz bewusst haben“, erinnerte sich Pfarrer Josef Scherer an das Bewerbungsgespräch vor mehr als 15 Jahren und an die Frage: „Was hältst Du von Englisch im Kindergarten?“. Nichts hielt sie davon. Es war ihr wichtig, die eigene Sprache zu entwickeln, zu festigen und damit einen Grundstock für jedes weitere Gelingen zu legen.

Scherer lobt den wertvollen Einsatz

Nur ein Aspekt, der aufzeigt, wofür Margit Hennig einsteht: Für grundlegende Werte und Fähigkeiten für alle Kinder, damit sie für ihren weiteren Lebensweg gerüstet sind. „Wie sehr warst Du für die Kinder da“, machte Scherer ihren wertvollen Einsatz deutlich. „Wie sehr sind Dir alle am Herzen gelegen.“ Der Pfarrer lobte ihre Fürsorge, Weitblick, Engagement, Können und Verlässlichkeit. Die galt ebenso den Eltern und den Kollegen und Kolleginnen, für die sie verantwortlich war.

Zahl der Gruppen hat sich verdoppelt

„Ja unsre Chefin Margit saß drüben im Büro. Trotz ihren 15 Jahren ist sie noch immer froh“, sangen diese und dachten mit so mancher Träne im Augenwinkel an diese gemeinsame Zeit zurück. 15 Jahre hatte Margit Hennig die Leitung des Kindergartens St. Nikolaus inne. Von zwei Gruppen wuchs die Einrichtung unter ihrer Leitung auf vier, und aus vier Erzieherinnen wurden elf.

„So manche Schlacht geschlagen“ ‐ all das zählt dazu

„Elf außergewöhnliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“, lobte sie und nahm wehmütig Abschied. „Ohne Euch wären all diese Herausforderungen nie gelungen.“ Margit Hennig dachte an die Einführung des sexuellen Schutzkonzepts für Kinder und Mitarbeiter, an das Werteprojekt, die Draußentage, Sprachprogramme, Kooperationen, Statistiken, Leitbilder, religiösen Rahmenprogramme, den Rottenburger Kindergartenplan, das Qualitätsmanagement, die Weiterbildungen, Notfallpläne oder das Brandschutzkonzept. „Wir haben so manche Schlacht zum Wohle des Kindergartens geschlagen“, schaute sie auch auf die kirchlichen Mitarbeiter und Unterstützer und sagte herzlich Dank.

Samantha Salow weiß um ihre Anfänge

Der galt an diesem Abend ganz besonders ihr selbst, und Pfarrer Scherer gab ihr den Segen mit auf den weiteren Lebensweg, den sie „ihren Kindern“ beim Abschied in die Schule so oft schon mit auf den Weg gegeben hat. Viel Applaus gab es für Margit Hennigs leidenschaftlichen Einsatz, und im Kindergarten ist Emma traurig: „Frau Hennig ist weg. Ich vermisse sie“, und Theresa freut sich: „Sie hat uns so tolle Geschenke zum Abschied geschenkt.“

Margit Hennig hat das Zepter an Samantha Salow weitergegeben, die einst mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr hier in Kehlen ihre Ausbildung zur Erzieherin begann.