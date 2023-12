Ein kraftvolles und lebendiges Herbstkonzert hat der Musikverein Kehlen gemeinsam mit dem neu formierten Jugendorchester in der Karl-Brugger-Halle in Kehlen geboten. Besonders bezauberten Bilder und Filmausschnitte, die passend zu den Musikstücken auf eine große Leinwand projiziert wurden.

Trotz Eis und Schnee hatten sich viele Menschen jeden Alters auf den Weg gemacht, um den Vorabend zum ersten Advent mit ihrem Musikverein und in fröhlicher Gesellschaft zu genießen. Daniel Schneider, Vorsitzender des MV Kehlen, lobte zur Begrüßung und angesichts der 190 Jahre Vereinsbestehen den großen Zusammenhalt, der sich immer besonders gezeigt hätte, wenn es mal schwierig gewesen sei.

„Happy“ - ein Kuss, der glücklich macht, pfiffig und mit viel Power war das erste Stück des Jugendorchesters unter Leitung von Musikschulleiter Jörg Scheide. Ein anschließendes Beach-Boys-Medley passte vom Sound her bestens zur Jugendkapelle.

Daniel Schneider (links) und Alexander Rothacher (rechts) ehren eine Vielzahl von Musikern für langjährige Treue. (Foto: Annette Rösler )

Janne Probst, der die Moderation übernommen hatte, erklärte, dass das Jugendorchester in dieser Formation zum ersten Mal beim Jahreskonzert dabei sei. „Wir waren früher drei einzelne Gruppen, bei denen immer mehr Instrumente fehlten. Deshalb haben wir uns zu einem zusammengetan.“ Sehr erfolgreich, wie das Stück „Go Big or Go Home“ bewies, was bedeutet „gib alles oder geh nachhause“. Die jungen Musiker gaben alles und erhielten einen Riesenbeifall.

Nach der tollen Zugabe („Don’t Stop me Now“ von Queen) brillierte das „große Orchester“ unter der professionellen Leitung von Thomas Ruffing gleich zu Beginn mit dem mitreißenden „Captain America March“.

„Gestern noch auf der Seebühne und heute in der Karl-Brugger-Halle“, so kündigte Moderatorin Fabienne Bucher Bizets „Carmen Suite“ an, arrangiert von Tohru Takahashi. Es folgte eine energiegeladene Reise ins spanische Sevilla mit großen Gefühlen. Besonders schön „der Spielmannszug“ sowie die bekannten Lieder „Chanson du Toréador“ und „Habañera“.

Die grüne Insel Irland war das nächste Ziel. „Lord Tullamore“ begann mit Paukenschlägen, die in fröhliche, aber auch romantische irische Musik mündeten. Besonders schön kamen dabei die Bläser zur Geltung.

Vor der Pause wurden langjährige Vereinsmitglieder durch Daniel Schneider und Alexander Rothacher (Vorstand im Bezirk 6 im Blasmusikverband Bodensee) mit Ehrennadeln, Urkunden und einem Präsent sowie persönlichen Worten geehrt. Dies sind für 20 Jahre aktive Tätigkeit: Stefanie Probst, Sebastian Stützenberger und Phillip Wiechert. Für 10 Jahre Tätigkeit in der Vorstandsschaft: Peter Probst und Yvonne Wirth (samt Fördermedaille in Bronze). Für 40 Jahre aktive Tätigkeit erhielt Martin Diemers Ehrennadel, Urkunde und Präsent.

Rothacher wies darauf hin, dass angesichts vieler trüber Aussichten in der Welt die Gemeinsamkeit und das MVK-Motto „in Freud und Leid zum Spiel bereit“ wichtiger denn je seien.

Nach der Pause führten die Trommeln bei „Children of Sanchez“ wieder nach Spanien. Besonders schön: Die Soli von Martin Sauter auf dem Flügelhorn und von Saxophonistin Marion Blankenhorn.

Für den zweiten Konzertteil hatte Laurenz Spöcker die Moderation inne und kündigte mit „Robin Hood - Prince of Thieves“ ein facettenreiches Stück an, das - unterstützt von Filmausschnitten - beeindruckend herüberkam.

Auch Phil Collins’ „Against all Odds“ mit einem wunderbaren Solo von Anna Kühnle am Alt-Saxophon sorgte für Begeisterung.

Eine Huldigung an die erste und die letzte Liebe war „Music“ von John Miles. Begleitend dazu gab es auf der Leinwand Fotos der Musiker von Auftritten bei Festen und Veranstaltungen aus vielen vergangenen Jahren zu sehen, was einen Hauch von Nostalgie auslöste.

Noch einmal richtig Schwung für den Nachhauseweg gab es mit „Sing, sing, sing“ von Benni Goodman.

„Du bist wirklich angekommen“, sagte Daniel Schneider zu Thomas Ruffing, dem es perfekt gelungen war, das komplette Orchester mit Namen vorzustellen.

Nach einem Riesenapplaus gab es als erste Zugabe den Marsch „Hochhaidecksburg“ und als zweites „You are the reason“ - wunderschön gesungen von Fabienne Bucher.