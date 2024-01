„Die Dorffasnet ist immer größer geworden“. Mit dieser erfreulichen Rückschau auf das seit 2017 fest etablierte Straßen-Highlight in Kehlen verbinden Zunftmeister Berthold Sommerfeld und Schriftführer Simon Baur im SZ-Gespräch die Nachricht von einer Neuerung, die am 20. Januar bemerkbar sein wird. Das Festgelände für die Dorffasnet 2024 verlagert dann seinen Schwerpunkt weg vom Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus (DGH) - hin zum Parkplatz hinter der Halle.

In der Karl-Brugger-Halle rundet am Folgetag (Sonntag, 21. Januar) ab 14 Uhr der Kinderball das große Festwochenende ab, auf das am 27. Januar der Eröffnungsball folgt.

„Wir sind an Kapazitätsgrenzen gestoßen“ Simon Baur

Doch zurück zum Samstag, 20. Januar - zu der Gemeinschaftsveranstaltung, die die Narrenzunft von Anfang an zusammen mit der Schützenabteilung des SV Kehlen und dem Musikverein bietet: Die neue Struktur sei notwendig geworden, so Simon Baur, denn „wir sind an Kapazitätsgrenzen gestoßen“. Das war auch 2023 bemerkbar - trotz miserablem Wetter. „Wir können jetzt mehr anbieten“, freuen sich Sommerfeld und Baur und heben die „bessere Übersichtlichkeit“ des Festgeländes hervor.

Hier Moderationsbühne, dort Showbühne

Nichts ändert sich fürs Narrenbaumstellen, das um 14.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus vor sich geht. Welche Dimension die Dorffasnet inzwischen hat, zeigt schon die Zahl von 1300 bis 1500 Hästrägern beim Umzug, der sich um 15 Uhr in Bewegung setzt. Sein Weg führt von der Max-Eyth-Straße zum Hallenparkplatz. Wie gewohnt lässt er sich kostenfrei (also ohne Abzeichenkauf) verfolgen. Vorbei kommt er an der Moderationsbühne vor dem DGH, während eine Showbühne vor dem SVK-Heim für Auftritte gedacht ist.

Bisher war die Dorffasnet auf dem Platz vor dem DGH (rechts) angesiedelt, jetzt zieht sie um auf den Parkplatz hinter der Halle. (Foto: sza )

Zelte, Stände, Kellerbar und ein Hausball

Mit dem Ortswechsel steht für die Schussenbole ihre neugestaltete Kellerbar im Mittelpunkt. Dank ihr sei der Aufwand wesentlich geringer als bei einem extra aufzustellenden Zelt, heißt es. Weit über sie hinaus reicht an diesem Tag die Vielfalt der Verpflegungsstände. Angebote im Freien wie im Zelt unterbreiten die Funkengesellen aus Reute, die Kita an der Schussen sowie Kehlens Schützen und Musiker. Hinzu kommt der Hausball bei Linde im Vereinsheim Alte Schussen, aber auch der Heimat- und Trachtenverein öffnet seine Vereinsräume für Kaffee und Kuchen.

All das sei nur zu stemmen durch das „super Miteinander“ aller Beteiligten, so Baur, der die Zusammenarbeit der Vereine als „tipp topp“ empfindet. Zu Recht kann sich daher der Zunftmeister auf „schöne Stunden in schwierigen Zeiten“ freuen, wie Berthold Sommerfeld auf die Frage nach seinem persönlichen Wunsch äußert.

Mit einem internen Ball wird das 65-Jährige der Gurkennarren am 2. Februar gefeiert.