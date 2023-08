Der Zeigefinger bewegt sich leicht, ein leises Geräusch ertönt: Die 13–jährige Melissa wartet noch einen Moment, bevor sie die nächste Kugel, ein sogenanntes Diabolo, ins Gewehr lädt. Auf dem Tablet kann sie sofort sehen, wie gut sie abgeschnitten hat.

Hundert Jahre schon gibt es die Schützen im Kau. Die Modernisierung hat vor der Anlage im Keller des Kindergartengebäudes indes nicht Halt gemacht, da läuft seit 2021 alles digital.

Melissa ist seit einem Jahr dabei. Mit zwölf Jahren darf man mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole anfangen. „Eigentlich wollte ich andere Kinder kennenlernen“, sagt die Schülerin. Sie ist derzeit die einzige Jugendliche im Verein. Und damit sicher eine der Bestbetreuten in ihrem Sport, meint Jugendleiterin Jennifer Bucher scherzhaft, die sich über weiteren Schützennachwuchs freuen würde.

Beim Blick durchs Visier nochmals konzentrierter

„Es ist aber trotzdem eine schöne Gemeinschaft“, sagt Melissa gleich. Und beim Sportschießen: „Da kann ich mich runterfahren.“ Ohnehin wirkt sie nicht wie jemand, die sonst besonders hektisch daherkommt. Aber beim Blick durchs Visier wirkt sie nochmals konzentrierter: 20 Schuss sind eine Serie, die sie in einer bestimmten Zeit absolvieren muss.

Zehn Meter sind die Ziele entfernt. Dank digitaler Schießanlage können die Schützen ihr Ergebnis sofort sehen. (Foto: hil )

Das Gewehr legt sie dabei auf einer Halterung auf, andere schießen freistehend auf einigen der anderen sechs Bahnen, einige auch mit der Luftpistole. Das ist durchaus herausfordernd, denn es gibt einiges zu beachten: Da ist schon mal der richtige, stabile Stand. Es muss Spannung im Körper sein, aber verspannt soll man auch nicht sein, sagt Jugendleiterin Bucher.

Da gehört einiges an Haltung dazu

Dann kommt der Oberkörper dazu. Die Luftpistole hält man mit dem ausgestreckten Arm, das Luftgewehr fixiert man an der Schulter. Eine leichte Abweichung, eine kleine Unaufmerksamkeit, schon landet die Kugel weitab vom Zentrum der Zielscheibe. Mit den Monaten und Jahren wird die Konzentration besser, sagt Jennifer Bucher.

Das sei wichtig. Nur dann treffe man schließlich. Diese Fähigkeit, andere Gedanken oder Themen auszuklammern und nur das Wichtige im Blick zu haben, sagt Bucher, könne man eben durch den Schießsport lernen. Diese Erfahrung mache sie selbst. Und das würden ihr viele auch so widerspiegeln.

Die Erfahrung hilft sogar bei Klassenarbeiten in der Schule

Jennifer Bucher arbeitet in der Gastronomie, da hilft ihr das. Und auch in der Schule sei es so, dass man sich bei Klassenarbeiten gut fokussieren könne. So wie man einen Schuss vom Laden übers Ansetzen und Zielen bis zum Betätigen des Abzugs untergliedern würde, klappe das dann eben auch dort, dass man sich ganz in Ruhe und ohne Hektik an die Aufgaben machen könne.

Ob das bei ihr auch so ist, kann Melissa gar nicht sagen. Das Treffen des zehn Meter entfernten Ziels indes, das macht sie klar, das sei ihr eigentlich gar nicht so wichtig. Ihr macht das Ganze einfach Spaß. Aber das Wichtigste für sie ist, vom Alltag abzuschalten.

Was die Jugendleiterin zu Vorbehalten von Eltern sagt

Jennifer Bucher weiß, dass manche Eltern hier auch Vorbehalte haben, weil ihr Kind dann eine Waffe in die Hand nimmt. Natürlich seien Luftgewehre oder Luftpistolen keine Spielzeuge. „Aber man lernt im Verein den Umgang damit“, sagt die Jugendwartin. Zugleich sei auch der Ablauf am Schießstand klar geregelt.

Der sportliche Ehrgeiz ist allerdings auch ein Antrieb. Viele der 62 passiven Schützen treten zwar nur einmal im Jahr zum Passivenschießen an. Aber da ist natürlich das Messen untereinander wichtig. Und für die 34 Aktiven ist das natürlich auch nicht ganz ohne Reiz. Schließlich wird einmal im Jahr der Schützenkönig sowie der erste und zweite Ritter gekürt.

Ein junger Vorstand

Im Schützenkreis sticht der Schützenverein Kau durch den recht jungen Vorstand hervor. Oberschützenmeister ist seit vergangenem Jahr Thomas Maier, umringt von erfahrenen und jungen Kollegen. Er selbst hat über einen Schulfreund und das Probeschießen zum Verein gefunden. Was für ihn selbst positiv war: die niedrige Eintrittsschwelle. Wer anfangen will, kann auf vorhandene Ausrüstung zurückgreifen. Und die Grundprinzipien sind die gleichen wie bei anderen Disziplinen wie etwa Kleinkaliber auch.