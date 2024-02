Das neue Konzept hat sich bewährt, die Kauer freuen sich auf ihre Sängerparty: Am Bromigen Freitag, 9. Februar, beginnt um 20.01 Uhr der Ausklang der Dorffasnet im Vereinsheim unter dem Kauer Kindergarten. Die „Flexible Friends“ als Veranstalter hatten den bisherigen Sängerball im vergangenen Jahr erstmals einer Verjüngungskur unterzogen - und die kam gut an: „Die Rückmeldungen waren positiv. Der Saal war eindeutig besser gefüllt, besonders auch die neue Bar, die erstmals direkt im Saal stand, hat sich bewährt“, so Organisator Markus Marschall. Im Saal seien nur noch wenige Tische und dafür mehr Stehtische aufgestellt worden. So sei alles ein wenig lockerer gewesen. Im Programm sind auch in diesem Jahr Auftritte von Tanzgruppen und Lumpenkapellen vorgesehen, die Musik kommt von den Montfortspatzen.

Veränderungen in der Kauer Dorffasnet gibt es auch sonst: Nach dem Tod der langjährigen Narrenmutter Helga Probst und einem einmaligen Gastauftritt von Sylvia Zwisler im vergangenen Jahr muss Hofmarschall Markus Marschall in diesem Jahr zum Umzug seine Kutsche ganz alleine besteigen. Immerhin gibt es den neuen Büttel Berthold, den die Fasnetsmacher erstmals präsentieren, nachdem Erich Lutat als Büttel in den närrischen Ruhestand gegangen ist. Beginn der Dorffasnet ist wie immer bei der Grundschule mit der Schülerbefreiung gegen 9.30 Uhr, anschließend gibt es einen Umzug durchs Dorf, dann stellen die Kauer Waldteufel ihren Narrenbaum.