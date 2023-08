Ein Festwochenende steht dem Schützenverein Waldlust Kau ins Haus. Die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 100. Geburtstag erreichen am Samstag, 12., und Sonntag, 13. August, ihren Höhepunkt. Geschieht dies zunächst am Samstagabend mit einem Festakt in der Seldnerhalle, so steht am Sonntag das 62. Hopfenfest im Mittelpunkt.

Um 9 Uhr setzt es mit einem Festumzug entlang der Sängerstraße ein, den der Schützenverein „Waldlust“ Kau anführt. Um 9.30 Uhr folgt der Festgottesdienst in der Seldnerhalle, und ab 10.30 Uhr ist Frühschoppen mit dem Musikverein Neukirch.

Filmerische Rarität

Dem Preishopfenbrocken um 14.30 Uhr fiebern dann Jung und Alt entgegen. Das war schon vor 56 Jahren so, als das zwölfte Hopfenfest in Kau gefeiert wurde — damals noch unter Federführung der Feuerwehr Kehlen.

Die filmerische Rarität, bei der Bild und Ton dem 2008 verstorbenen Kressbronner Willi Denner zu verdanken sind (Sprecher und Text: Franz Birnbaum), ist der SZ dank Otto Leuthold übermittelt worden, dessen Eltern Marianne und Gebhard damals mit für den musikalischen Rahmen beim Preishopfenbrocken sorgten.