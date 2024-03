CDU bricht mit motiviertem Team für Kau in die Ortschaftsratswahl auf

Die Kauer CDU-Mitglieder haben vergangene Woche die Kandidatinnen und Kandidaten für die Ortschaftsratswahl im Juni nominiert. Tettnangs CDU-Ortsverbandsvorsitzender Daniel Funke, der die Sitzung sowie die Wahlen im Vereinsheim des Männerchors leitete, zeigte sich erfreut, dass es wie bei der letzten Kommunalwahl vor fünf Jahren erneut gelungen sei, eine zehnköpfige und qualitätsvolle Liste zu präsentieren.

„Wer etwas verhindern will, hat Gründe, wer etwas bewegen will, hat Ziele. Insofern sind die Kauer CDU-Ortschaftsräte eine wichtige Gestaltungskraft für Kau, die mit Sachverstand und Bürgernähe wirken und in den letzten fünf Jahren auch im Gemeinderat Wichtiges bewegen konnten. Genau das repräsentiert auch unser Kandidatenteam mit drei Frauen und sieben Männern im Gesamten“, so Funke.

Ortsvorsteher Joachim Wohnhas, der seit 25 Jahren Mitglied im Gremium ist und seit zehn Jahren dem Ortschaftsrat vorsteht, kandidiert aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Ohne Gegenstimmen nominierten die Parteimitglieder schließlich folgende Bürgerinnen und Bürger aus den Ortsteilen Pfingstweid, Walchesreute und Kau in alphabetischer Reihenfolge: Melissa Fideler, Filippo Greco, Wolfgang Heinrich, Michael Hilebrand, Siegbert Hornstein, Ingeborg Leo, Günther Probst, Alexander Schulz, Frank Spleiß und Ingrid Wansi.