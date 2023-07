Ein gewisses Maß an Frust und Verärgerung ist durchaus zu spüren gewesen seitens der Bürgerinnen und Bürger am Donnerstagabend bei der Infoveranstaltung zur geplanten Notunterkunft für Geflüchtete in Bürgermoos. Das Landratsamt hatte gemeinsam mit der Stadt in die Seldnerhalle nach Kau eingeladen, um über das Vorhaben zu informieren und den Bürgermoosern Gelegenheit für Fragen zu geben.

Einer der Hauptknackpunkte für Kritiker: Die Maximalkapazität von insgesamt 170 Plätzen. Eine Unterkunft dieser Größe sei für ein kleines Dorf wie Bürgermoos zu viel, war am Donnerstag in mehreren Wortmeldungen zu vernehmen. Scharfe Kritik gab es außerdem für die Kommunikationsstrategie des Landratsamts — die Bürgerschaft sei zu spät informiert und zu wenig beteiligt worden, so der Vorwurf.

Rund 200 Bürgerinnen und Bürger vor Ort

Auf dem Podium saßen seitens des Landratsamts Natascha Fuchs als Amtsleiterin für Migration und Integration des Bodenseekreises, ihr Kollege Michael Stratil, Sozialdezernent Ignaz Wetzel sowie Heimleiter Bernhard Hitzler.

Außerdem mit dabei waren Stefan Weiß von der BBQ GmbH, die im Auftrag des Landkreises die Flüchtlings– und Sozialarbeit in den Unterkünften betreibt, sowie Hubert Hahn vom Tettnanger Integrationsnetzwerk. Bürgermeisterin Regine Rist moderierte die Gesprächsrunde souverän.

Fragen zu der Notunterkunft beantworten am Donnerstag Bernhard Hitzler, Hubert Hahn, Michael Stratil, Ignaz Wetzel, Bürgermeisterin Regine Rist und Natascha Fuchs. (Foto: Linda Egger )

Die geplante Unterkunft hatte bereits in den vergangenen Wochen für Diskussionen gesorgt und vor allem bei Bürgermooser Anwohnern Bedenken ausgelöst. Entsprechend groß war auch das Interesse bei der Infoveranstaltung am Donnerstag. Die Seldnerhalle war für rund 200 Personen bestuhlt, am Ende waren alle Plätze besetzt. Auch die Polizei zeigte mit einem Streifenwagen vor der Halle Präsenz.

Das ist in dem Gebäude geplant

Entstehen wird die Unterkunft für Geflüchtete im Gebäude des ehemaligen Opti–Megastores in Bürgermoos. Der Landkreis hat die Halle angemietet und wird dort eine Notunterkunft mit bis zu 170 Plätzen betreiben, die im Spätherbst in Betrieb gehen soll. Der Mietvertrag ist laut Landratsamt zunächst auf zehn Jahre ausgelegt. In der Halle selbst werden noch diverse Umbauarbeiten stattfinden.

In diesem Räumen im früheren Möbelhaus sollen die Notunterkunft und das Langer eingerichtet werden. Dabei ist eine klare Unterteilung zwischen öffentlichen und persönlichen Bereichen geplant. (Foto: SZ )

Natascha Fuchs stellte in einer Präsentation zunächst das Nutzungskonzept und die aktuellen Planungen vor. Im Gebäude sollen neben den Kabinen, die nach oben hin offen und mit Messestellwänden gebaut werden, auch ein Sanitärbereich, eine Gemeinschaftsküche, Aufenthaltsbereiche sowie Büros und Schulungsräume Platz finden. Ebenso wird der Landkreis einen Teil des Gebäudes als Zentrallager nutzen.

Wir bringen da geflüchtete Menschen unter, keine Schwerverbrecher, Natascha Fuchs

Hinsichtlich der Belegung sei geplant, dass die Unterkunft schrittweise bezogen werden soll und „nicht alle auf einen Schlag“ kommen würden, betonte Natascha Fuchs. Auch sei die Unterkunft zwar auf 170 Personen ausgelegt, doch dass diese Obergrenze tatsächlich ausgereizt werde, sei unwahrscheinlich. Denn wenn eine Vierbett–Kabine beispielsweise mit einer dreiköpfigen Familie belegt sei, werde keine Einzelperson mehr dazu eingeteilt.

Die Notunterkunft soll als Ankunftszentrale dienen, in der Geflüchtete nur vorübergehend unterkommen, bevor sie auf andere Unterbringungen verteilt werden. Maximal zwei Jahre sei eine Person in einer Notunterkunft — in der Regel sei das Asylverfahren jedoch vorher abgeschlossen, erklärte Ignaz Wetzel.

Auf Kärtchen konnten die Zuhörerinnen und Zuhörer im Vorfeld Fragen notieren. Diese wurden dann grob vorsortiert und einige davon exemplarisch beantwortet. Im Anschluss daran folgte noch eine offene Fragerunde, bei der Anwesende zu Wort kommen konnten.

Sozialdezernent Ignaz Wetzel vom Landratsamt Bodenseekreis beantwortet bei der Infoveranstaltung Fragen aus der Bürgerschaft zur geplanten Notunterkunft. (Foto: Linda Egger )

Bürger fordern geringere Belegungszahl

„Warum 170?“, wollte ein Bürger wissen, ob das Landratsamt hier noch Spielraum sehe und kompromissbereit wäre, die Belegungszahl beispielsweise auf maximal 100 Personen zu reduzieren. Das verneinte Fuchs jedoch.

Derzeit gebe es erhöhte Zungangszahlen bei den Geflüchteten, weshalb man bei der ohnehin schon knappen Immobilienverfügbarkeit die Kapazitäten ausreizen müsse. „170 Personen ist jedoch eine Größe, die wir wirklich gut bespielen können“, versicherte die Amtsleiterin.

Auch die Frage nach der Integration der Bewohner war auf einem Kärtchen zu lesen. Natascha Fuchs merkte an, dass das maßgeblich von den Bürgerinnen und Bürgern abhänge und diese eingeladen seien, sich ehrenamtlich einzubringen. „Integration kann dort stattfinden, wo Begegnungen stattfinden — sehr viel läuft da auch über Kinder“, meinte Hubert Hahn, der sich auf Erfahrungen aus seiner ehrenamtlichen Arbeit bezog.

Fragen nach dem Sicherheitskonzept

Ein Thema, nach dem ebenfalls häufig gefragt wurde: Das Sicherheitskonzept. So wollten die Anwohner wissen, wie die Pläne diesbezüglich für die Einrichtung aussehen– aber auch, wie es um die Sicherheit der Bürgermooser Dorfbewohner und deren Kinder bestellt ist. Wird der Polizeiposten in Tettnang aufgestockt und ist er dann rund um die Uhr besetzt? — so lautete eine Frage. Und auch, ob die vorgesehenen vier Sicherheitsdienstmitarbeiter für eine so große Unterkunft ausreichend seien.

Wie der Polizeiposten besetzt werde, sei nicht Sache des Landratsamts, sagte Ignaz Wetzel. Grundsätzlich ziele das Sicherheitskonzept mit einem externen Security–Dienst rund um die Uhr vor Ort darauf ab, präventiv zu agieren, um etwaige Konflikte schon frühzeitig zu lösen.

Klar sei aber, dass man seitens des Landratsamts nicht die Sicherheit für den ganzen Ort im Allgemeinen garantieren könne. Auch wenn der Sicherheitsdienst nicht nur in der Unterkunft, sondern auch im direkten Umfeld des Gebäudes unterwegs sein werde.

Sie wollen Toleranz, wir wollen Sicherheit, Bürger

„Man sollte aber auch nicht generell davon ausgehen, dass etwas passiert“, meinte Natascha Fuchs. Einen kurzen Aufruhr im Publikum gab es, nachdem Fuchs meinte, dass Bedenken hinsichtlich der Sicherheit für Kinder auf dem Schulweg unbegründet seien und es nach bisherigen Erfahrungen nie Probleme gegeben habe. „Ich bin mir wirklich sicher, dass sich ihre Ängste auflösen werden. Wir bringen da geflüchtete Menschen unter, keine Schwerverbrecher“, so Fuchs.

Runder Tisch soll folgen

Auf die Kritik aus der Zuhörerschaft, dass die Infoveranstaltung erst jetzt stattfinde und man die Anwohner früher hätte ins Boot holen sollen, reagierte Ignaz Wetzel dahingehend, dass man immer erst an die Öffentlichkeit gehen könne, wenn Verhandlungen mit Vermietern unter Dach und Fach seien. Fuchs wies jedoch darauf hin, dass man noch ganz am Anfang der Planungen stehe und es durchaus willkommen sei, dass Bürgerinnen und Bürger sich im Prozess mit einbringen.

Die Selnderhalle ist am Ende voll: Das Interesse der Bürgerschaft an der geplanten Notunterkunft in Bürgermoos ist groß. (Foto: Linda Egger )

Eine Zuhörerin aus Bürgermoos forderte, dass das Landratsamt bei der künftigen Belegung ein Entgegenkommen zeigen sollte und vorwiegend Familien und keine alleinstehenden Männer in Bürgermoos unterbringen solle. Auch brauche es ihrer Ansicht nach ein Sicherheitskonzept, das über die Einrichtung hinaus gehe. Dem schloss sich auch ein weiterer Anwohner an: „Sie wollen Toleranz, wir wollen Sicherheit“, meinte er an die Verantwortlichen des Landratsamts gerichtet.

Sowohl von Bürgermeisterin Regine Rist als auch von den Vertretern des Landratsamts gab es am Ende die Zusicherung, dass man in den kommenden Wochen nochmals zusammenkommen wolle und einen runden Tisch organisieren werde. An diesem sollen Vertreter der Bürgerschaft, des Landratsamts und der Stadt Gelegenheit haben, die weiteren Planungen gemeinsam zu gestalten und noch weitere offene Fragen zu klären.