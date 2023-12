Kapellenförderverein Obermeckenbeuren wählt Vorstand

Im November hat die zweijährliche Hauptversammlung des Kapellenfördervereins Obermeckenbeuren stattgefunden. Im Gemeindehaus St. Maria haben sich wieder die Mitglieder eingefunden um die letzten beiden Jahre Revue passieren zu lassen, Neuwahlen der Vorstandschaft durchzuführen und sich über Aktuelles auszutauschen. Iris Baumann (1. Vorstand) führte durch das Programm und berichtete über die vergangenen Veranstaltungen, wie z. B. das erfolgreiche 40-jährige Jubiläum im August 2023 oder auch die Teilnahme am Jubiläumsumzug des Musikvereins Meckenbeuren, aber auch über die verschiedenen Arbeiten die an der Kapelle durchgeführt wurden. Ebenso bedankte sie sich in ihrem Bericht bei den Mitgliedern und all den Helfern, die die Veranstaltungen sowie die Instandhaltung der Kapelle erst möglich machen. Im Anschluss berichtete der Schriftführer Franz Marschall über die vergangenen zwei Jahre und informierte ebenfalls darüber, dass der Förderverein inzwischen nun stolze 90 Mitglieder listet. Am Ende seines Berichts erklärte er außerdem das Ende seiner Amtszeit als Schriftführer und Teil des Vorstands des Kapellenfördervereins. Nach dem Bericht der Kassiererin Bettina Haußmann und der Entlastung des Vorstands durch Anne Bunk (Kassenprüferin) wurden die Neuwahlen des Vorstands vorgenommen. Peter Osswald führte durch die Wahl und so konnten Iris Baumann als 1. Vorstand, Christof Hartmann als 2. Vorstand, Bettina Haußmann als Kassiererin wieder- und Stefanie Hartmann als neue Schriftführerin gewählt werden. Ebenso wurden die Beisitzer des Vorstands Klara Barth und Josef Schneider sowie die beiden Kassenprüferinnen Martina Weishaupt und Anne Bunk wiedergewählt.

Im Anschluss bedankte sich die Vorstandschaft mit einem Präsent bei Franz Marschall für seine 12-jährige Tätigkeit als Schriftführer und sein Engagement für den Verein. Außerdem wurden Klara Barth und Christof Hartmann für ihre 25-jährige Mitgliedschaft in der Vorstandschaft des Kapellenfördervereins geehrt.

Nach Beendigung des offiziellen Teils, haben sich die Mitglieder zu einem geselligen Beisammensein eingefunden und den Abend ausklingen lassen.

Der Kapellenförderverein freut sich über weitere Mitglieder. Bei Interesse sprechen Sie gerne unsere Vorstandsmitglieder an.