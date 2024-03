Junioren Mannschaftscup in Mühlhausen Ehingen

Am vergangenen Wochenende fand der Junioren Mannschaftscup im Kunst- und Einradsport in Mühlhausen Ehingen statt. Diesmal war es für den RRMV Friedrichshafen ein kurzer Anfahrtsweg. An der Württembergischen Meisterschaft schafften sie die Qualifikation zum Mannschaftscup, wo sich die besten 16 Teams aus Deutschland trafen um das begehrte Ticket für die deutsche Meisterschaft zu bekommen. An den Start gingen Lara Stett, Lena Käppler, Julia Eisele und Marina Keinath. Sie stellten 141,50 Punkte auf und waren somit auf Platz 9 platziert. Die Mädchen waren in ihrer Kür sehr nervös, sodass sich ein paar kleine Unsicherheiten einschlichen. Am Ende erreichten sie Platz 8 mit einer ausgefahrenen Punktzahl von 101,23. Somit war die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft geschafft. Es war ein gelungener Wettkampf und die Vorfreude auf die Deutsche Meisterschaft in Villingen-Schwenningen am 27.04-28.04. steigt.

Trainerin Andrea Winter wird die Mädchen des RRMV´s nun perfekt auf diese große Meisterschaft vorbereiten.