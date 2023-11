Junger Chor St. Columban besucht Heidelberg

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass singen glücklich macht und Gemeinschaft schafft. In diesem Sinne machten sich etwa 40 Sängerinnen und Sänger des Jungen Chores St. Columban auf eine Fahrt nach Heidelberg. Dort erkundeten sie gemeinsam die schönen historischen Sehenswürdigkeiten, wie beispielsweise das Schloss oder die Altstadt, wanderten auf dem Philosophenweg, oder ließen sich im Planetarium des Max-Planck-Instituts für Astronomie virtuell durch die Galaxien führen. Natürlich ließ es sich der Junge Chor nicht nehmen, im benachbarten Ladenburg in der St. Gallus Kirche ein Konzert zu geben. Gemeinsam mit Johanna Scherzinger am Kontrabass und Georg Hasenmüller am Klavier wurden unter der Leitung von Marita Hasenmüller beschwingte, besinnliche und ergreifende Werke quer durch die Jahrhunderte in einer „kleinen geistlichen Abendmusik“ gesungen. Auf dem Programm standen unter anderem Stücke von Bob Chilcott, John Rutter, Josef Rheinberger, Anton Bruckner und Heinrich Schütz.

Derzeit probt der Junge Chor die Messe in G-dur von Franz Schubert für den ersten Weihnachtstag und das Mozart Requiem für Konzerte in Ravensburg und Friedrichshafen am 16. und 17. März 2024.