Junge Talente im Wilhelm-Maybach -Stift

Im Rahmen der Kooperation zwischen dem Seniorenzentrum in der Kitzenwiese und der Städtischen Musikschule musizierten 12 Schülerinnen und Schüler für die zahlreich erschienenen Bewohner. Sie bekamen Werke aus unterschiedlichen Epochen am Klavier, auf der Violine, der Gitarre und dem Cello zu hören. So zum Beispiel von Susanna Chen und Yuanfei Liu an Violine und Klavier. Es war eine gute Gelegenheit für die Schülerinnen und Schüler, im Vorfeld des „Jugend musiziert“-Wettbewerbes ihre Stücke vor einem größeren Publikum zu spielen. Gitarrenlehrer Herr Péter Bácsi führte durch das abwechslungsreiche Programm. Foto: Bruderhausdiakonie

