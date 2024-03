Junge Menschen für Europa begeistern!

Unter #nutzedeinestimme wurde am 16.03.2024 in den Räumen der VHS Friedrichshafen eine Ausbildung zum/zur „EU-Botschafter/in“ durchgeführt. Jugendliche aus dem Bodenseekreis hatten die Möglichkeit, sich über die Programme der EU zu informieren, um den Ablauf der EU-Wahl am 09.06.2024 zu verstehen. Ziel ist es, dass diese andere junge Menschen aus ihrer Schule oder im Bekanntenkreis über die europäischen Zusammenhänge informieren.

Die Europäische Union ist gerade für junge Menschen selbstverständlich. Reisefreiheit, einheitliche Währung oder gleiche Bildungsabschlüsse - alles dies sind Konstrukte, die ein Zeichen von grenzenloser Mobilität in den europäischen Grenzen bedeuten. Aber dass die EU vor neuen Herausforderungen und Chancen im Rahmen der Künstlichen Intelligenz oder den ändernden politischen Strömungen steht, ist für viele junge Menschen nicht greifbar.

Mit der Ausbildung haben die Teilnehmenden Veranstaltungsformate erhalten, wie sie in ihrem Umkreis die Wahl unterstützen können. Sie wurde initiiert von Europe Direct Friedrichshafen, dem Kreisjugendrat vom Landratsamt Bodenseekreis, der Jugendbeteiligung Bodenseekreis und „Demokratie leben! Bodenseekreis“.