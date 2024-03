Jugend im Blickpunkt der Partnerschaft mit Imperia

Der Verein „Amici di Imperia“ freut sich auf die zahlreichen Begegnungen zwischen beiden Städten in diesem Jahr. Zehn Jahre sind vergangen seit Oberbürgermeister Andreas Brand und Bürgermeister Carlo Capacci die Partnerschaftsurkunde 2014 unterzeichnet haben. In diesen zehn Jahren hat der Partnerschaftsverein zusammen mit der Stadt Friedrichshsafen und dem Verein „Amici di Friedrichshafen“ in Imperia viele Besuche, Begegnungen und Projekte auf die Beine gestellt.

2024 liegt der Schwerpunkt Mitte Juni, wenn Bürgermeister Dieter Stauber nach Imperia reist, um das Jubiläum zu feiern. Das Stadtorchester Friedrichshafen gibt aus diesem Anlass am 21.6. ein Gemeinschaftskonzert mit dem Chor „Compagnia Corale“ im Dom von Porto Maurizio. Das Reisebüro Groh bietet zum gleichen Zeitpunkt für Bürgerinnen und Bürger aus Friedrichshafen eine mehrtägige Reise nach Imperia an. Im ganzen Juni gibt es zudem eine Ausstellung der Künstlerin Siegi Treuter in Imperia.

Das Jubiläumsjahr 2024 ist der Anlass für mehrere Begegnungen von Jugendlichen beider Städte. Schon seit über zehn Jahren gibt es einen Schüleraustausch. Gerade haben 15 Jugendliche der Theaterschule „Spazio Vuoto“ an den Theatertagen am See in der Bodenseeschule teilgenommen. Mit ihrem Stück „König Ubu“ eroberten sie die Herzen des Publikums. Gleichzeitig wurden in diesen Tagen zehn Paneele fertig, die eine Klasse des Kunstgymnasiums Imperia bemalte. Sie stellen Motive beider Städte dar und sollen im Sommer an einem geeigneten Platz in Friedrichshafen montiert werden. Die Klasse des Liceo artistico hatte sich intensiv mit Bildern und der Geschichte beider Städte befasst. Im Oktober 2024 wird der „Junge Chor“ von St. Columban eine Konzertreise nach Imperia unternehmen.

Aus Kreisen von jüngeren Mitgliedern in Imperia und Friedrichshafen enstand die Idee eines Austauschs von DJs aus beiden Städten und einer Beachparty jeweils in der anderen Stadt. So könnte die Freundschaft zwischen Imperia und Friedrichshafen weiter vertieft werden.

Bereits zum dritten Mal absolviert im Jahr 2024 eine Studentin aus Imperia durch Vermittlung des Partnerschaftsvereins ein Praktikum in Friedrichshafen. Der Verein „Amici di Imperia“ hat auch bereits Kontakte mit Firmen in Imperia aufgenommen, die Jugendlichen aus Friedrichshafen einen Praktikumsaufenthalt anbieten möchten.