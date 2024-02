Judoka von holen zwei Medaillen

Am Samstag, 24. Februar, fand die Süd-Württembergische Judo-Einzelmeisterschaft in der Altersklasse u11 in Reutlingen statt. Der JJV Friedrichshafen war hier mit zwei Kämpfern vertreten.

In der Gewichtsklasse -27kg stand Emil Röhm auf der Matte, der seinen ersten Kampf durch einen Hüftwurf für sich entscheiden konnte. Seinen zweiten Kampf unterlag er mit einer Haltegrifftechnik. Sein dritter Kampf war sehr ausgeglichen und ging über die volle Kampfzeit von zwei Minuten. Nach Ablauf der regulären Kampfzeit stand es unentschieden, dies machte einen Schiedsrichterentscheid notwendige. Dieser ging zu Emils Gunsten aus. Damit belegte er den zweiten Platz.

In der Gewichtsklasse -43kg ging Maximilian Wolfmaier an den Start. Durch einen Haltegriff unterlag er seinen ersten Kampf. Sein zweiter Kampf war sehr ausgeglichen, so dass auch hier, nach der offiziellen Kampfzeit, ein Schiedsrichterentscheid die Entscheidung bringen musste. Dieser erfolgte nach langer Beratung der Schiedsrichter zu Gunsten seines Kontrahenten. Maximilian belegte somit den dritten Platz.

Für alle Judo interessierten findet jeden Montag und Donnerstag, in der Bodenseesporthalle, ab 17.30 Uhr, ein Anfängertraining statt.